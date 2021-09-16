社巴上不去民眾苦 新北金山忠義路秋節前改善可望設站

新北市金山區忠義路因地形限制，路幅狹窄且多處為上坡路段，因路幅寬度社巴會車困難，且容易造成擦撞危險，因而未能設站，住在山區長輩為數不少，因無社區巴士僅能徒步行走，相當辛苦。目前增設避車空間改善工程已完工，將在中秋節前夕通車，社巴也可望設站。

新北市議員白珮茹及永興里長許瑞林，期待解決忠義路路幅狹窄棘手問題，今年7月邀集新北市政府養護工程處及區公所共同會勘，建議改善路口寬度，讓社區巴士便於通行，也使山上的長輩進出更方便。

金山區長廖武輝表示，改善工程8月10日開工，9月16日完工，歷經38天施工已順利完成，增設長度38公尺、寬度增加1.5公尺的道路避車空間，工程增設爬坡路段避車空間，將忠義路單側排水設施調整為箱涵，可保持原有排水功能並達到道路拓寬的目的。

該路段將於中秋節前夕開放通行，改善後增加用路人道路寬度，提供車輛安全會車空間，也讓社區接駁巴士及候車民眾更有安全保障，對於當地道路環境均有相當程度之提升。

區長廖武輝說，忠義路拓寬後解決社區巴士無法安全會車問題，將可納入未來行駛規劃路線，後續將邀集相關單位研議路線班次，以解決長久以來當地民眾交通不便的問題。