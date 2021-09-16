快訊

桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社巴上不去民眾苦 新北金山忠義路秋節前改善可望設站

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
社巴上不去民眾苦，新北金山忠義路秋節前改善可望設站。圖／金山區公所提供
社巴上不去民眾苦，新北金山忠義路秋節前改善可望設站。圖／金山區公所提供

新北市金山區忠義路因地形限制，路幅狹窄且多處為上坡路段，因路幅寬度社巴會車困難，且容易造成擦撞危險，因而未能設站，住在山區長輩為數不少，因無社區巴士僅能徒步行走，相當辛苦。目前增設避車空間改善工程已完工，將在中秋節前夕通車，社巴也可望設站。

新北市議員白珮茹及永興里長許瑞林，期待解決忠義路路幅狹窄棘手問題，今年7月邀集新北市政府養護工程處及區公所共同會勘，建議改善路口寬度，讓社區巴士便於通行，也使山上的長輩進出更方便。

金山區長廖武輝表示，改善工程8月10日開工，9月16日完工，歷經38天施工已順利完成，增設長度38公尺、寬度增加1.5公尺的道路避車空間，工程增設爬坡路段避車空間，將忠義路單側排水設施調整為箱涵，可保持原有排水功能並達到道路拓寬的目的。

該路段將於中秋節前夕開放通行，改善後增加用路人道路寬度，提供車輛安全會車空間，也讓社區接駁巴士及候車民眾更有安全保障，對於當地道路環境均有相當程度之提升。

區長廖武輝說，忠義路拓寬後解決社區巴士無法安全會車問題，將可納入未來行駛規劃路線，後續將邀集相關單位研議路線班次，以解決長久以來當地民眾交通不便的問題。

新北市議員白珮茹表示，感謝市府養工處與區公所協助，將原來施工前不易會車且時常因視線不良造成擦撞危險的路段，增設避車空間提供民眾一個安全回家的路，讓居住在忠義路上的居民出入更便捷。

社巴上不去民眾苦，新北金山忠義路秋節前改善可望設站。圖／金山區公所提供
社巴上不去民眾苦，新北金山忠義路秋節前改善可望設站。圖／金山區公所提供

巴士 中秋節

延伸閱讀

助校園防疫 汐止議員媒合企業捐150台熱像儀

金山萬里聯合辦DIY彩繪拖鞋 阿嬤：我的拖鞋自己畫水啦

金山機車在地考照貼心 六成考生獲駕照很多大學新鮮人

金山小編案監院要求議處 新北仍待開會討論

相關新聞

新北獨家設計防災頭套 保護學童安全還能當多功能睡枕

防疫期間不能忘記防災！新北今響應國家防災日，辦理線上「校園防災示範演練」，共有4位小一新生代表及400位教師線上參與，副...

「北市沒有要停蓋社宅」 林穎孟：柯文哲變數字魔術師

台北市長柯文哲駁斥停蓋說，表示台北市會繼續興建社宅。台北市議員林穎孟今天再度臉書嗆柯文哲，「數字魔術師是你？5萬戶目標與...

不跟五倍券湊熱鬧 柯文哲：敬老卡補償1500元年底前發

台北市長柯文哲今天赴議會施政報告，柯文哲表示，敬老卡1500元專案補償發放時間，預計年底前會發放。柯表示，因現在還在二級...

基市抽驗110件中秋月餅、烤肉應景食品 1件芋頭酥下架

基隆市衛生局中秋節前抽驗月餅及烤肉食材等應景商品，今天公布抽驗110件商品中，有1件芋頭酥餡檢出防腐劑己二烯酸超標，已請...

駁停蓋社宅 柯文哲怒嗆：1450還會遮掩政府竟帶頭說謊

台北市長柯文哲稱公宅已蓋1萬8千戶，為怕債留子孫先停下來想一下，內政部營建署隨即發新聞稿回應，北市作出暫緩興建社會住宅決...

8年來首次「中秋月圓」 台北天文館推線上賞月

中秋將至，其實2014年到2020年的中秋其節民眾所見都並非滿月，天文館表示，一般而言，中秋為農曆8月15日，但滿月可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。