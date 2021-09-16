北市明舉辦中型徵才活動 最高月薪可達10萬元

疫情逐漸趨緩，北市就業服務處17日將舉辦「開薪就業」中型徵才活動，邀集15家廠商參與，釋出793個工作機會，平均月薪33.7K，最高月薪可達10萬元，勞動局長陳信瑜表示，此次徵才以餐飲服務業釋出職缺最多，製造也提供200多個工作機會。

此次參與廠商數以餐飲服務業居多占33％，製造業占27％釋出的職缺管理階層達13％，非管理階層但屬高科技人才職缺達29％，高薪族群平均4萬3000元。參與廠商看好疫後市場，釋出職缺及薪資待遇吸睛，盤點3萬以上職缺多達77個。

陳信瑜指出，本次徵才餐飲業有365個工作機會，其中海底撈火鍋的法務經理高達10萬元、菁英外語儲備幹部吃基層實習人員制度完整；聯發國際餐飲釋出總公司海外營運事業處高階主管、駐區主管、新品牌品牌主管、行銷企畫主管、營運管理幹部、資訊部經（副）理、海外營運事業處儲備督導等。

製造業則不受疫情影響，出口仍維持強勁，岱鐠科技、欣興電子、桓達科技、亞尼克菓子工房等，共釋出230個工作機會，韌體工程師Golang後端開發工程師、硬體研發工程師、資深硬體研發工程師、演算法工程師、機構高級工程師、射頻研發工程師/高級工程師、韌體研發工程師等4萬起薪，以能力資歷敘薪，議價空間大。

東森國際釋出新媒體資深數據工程師7萬起薪，記者、影音編輯也是鮮少出現在徵才活動的職缺，寵物市場的守護者獸醫及寵物美容師，薪資介於4萬至6萬元，其他如巨匠電腦、貳樓餐飲、石研室、三商家購、金興發、揚秦國際、三井資訊、台灣宅配通均有釋出職缺。