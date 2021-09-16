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北市河濱公園禁中秋烤肉 違者最高罰6000元

中央社 / 台北16日電

北市府不開放河濱公園中秋烤肉，水利處今天提醒民眾，民眾若擅自烤肉可能被罰新台幣1200至6000元罰鍰。

台北市政府水利工程處表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，北市府已宣布河濱公園禁止烤肉，水利處會派員加強巡查，民眾如果擅自在河濱烤肉野炊，水利處除了可令立即停止使用，並將依「台北市公園管理自治條例」，開罰1200元以上6000元以下罰鍰，請勿心存僥倖。

水利處河管科指出，歡迎民眾到河濱公園賞月，但疫情當前，仍應做好防疫措施，並且盡量避免在公共場合飲食。此外，為維護河濱公園環境景觀及公共秩序，車輛應停放在有劃設停車格的河濱停車場內，勿停在草皮區及橋梁下方廣場禁停地點，以免違規受罰。

烤肉 北市 疫情

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