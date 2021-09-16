疫情延後多時 土城首座天幕球場總算要完工
受疫情影響停工多時，位於新北市土城體育場的風雨籃球場工程，完工時間從7月延到10月中，預計12月初才能啟用。土城區公所表示，這是首座區內對外開放風雨籃球場，在屋頂結構也有特別設計成圓弧形，可以增加排熱效果，讓民眾運動時不會太悶熱。
區公所指出，土城有些學校如中正國中有風雨球場，但平時沒有對外開放，唯一1座可避雨的球場在親和街國道3號橋下，但只是靠國道遮雨不算真正風雨球場。
考量土城近年來人口移入，民眾運動需求增加，區公所爭取到中央預算，由教育部體育署補助400萬、地方政府自籌1575萬，共1975萬在土城體育場把原先室外籃球場改建成區內首座風雨球場，並在今年3月正式動工。
不過原定7月就要完工，區公所坦言，受到5月疫情爆發以及幾次零星事件，廠商中途有申請停工，疫情趨緩後才恢復作業，目前工程進度已超過8成，正在施作一旁排水溝，預計10月中可完工。
區公所表示，有別於一般風雨球場，當初在設計時除考量造型不要太死板外，屋頂上層也用鋼構堆疊以及耐腐蝕的鋁鋅合金鍍層，做成圓弧形增加排熱效果；球場整體配色也導入年輕色彩帶入青春氣息，並改善原先下方黏土層壓密度不足狀況，避免完工後變形、損壞。
至於民眾何時能使用，區公所回應，完工後還要申請使用執照，估計12月初跑完行政程序即可開放。
體育處指出，新北市有規畫28座天幕球場，連同土城籃球場在內，預計今年底前共有7座會完工，包括八里區北河公園、龍米活動中心、頂罟社區公園、烏來運動場、三芝區三和市民籃球場與新店區達觀國小。
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