這是屬於兒童的節日 越南中秋節提燈籠

中秋節即將到來，各國過節都有不同方式，台灣多以烤肉、吃柚子為主。越南新住民卞柔勻透露，台灣元宵節提燈籠，越南則是中秋節，這是屬於兒童的節日，她小時候在越南西寧鄉下，就用竹子與玻璃紙製作燈籠，燈籠內點著蠟燭映著紅色玻璃紙閃閃發光，非常動人。

新北市新住民中心在中秋節前夕特地舉辦「月圓甜甜過中秋」活動。印尼籍羅安娜指出，印尼沒有烤肉文化，就是大人唱歌賞月，小孩猜謎語玩在一起。來自日本的永冶典子表示，日本將中秋節稱為「十五夜」，會用糯米做15個「月見糰子」享用。

來台數十年越南籍阮明莉早已融入台灣習俗，她說每年中秋都會和家人團聚烤肉，不過今年因疫情關係大概烤不成了。

新北市保母協會也以「月子文化大不同」為題，由薛惠珍老師教導如何透過做月子經營家庭。來自印尼的盧美華表示，在印尼坐月子每名產婦都會綁上束腹帶，且越緊越好，為了日恢復苗條的身材，幾乎快透不過氣來。

越南的梅氏素娥則說，在越南坐月子不吃禽類和海鮮，但嫁來台灣後，婆婆告訴她三餐都必須吃麻油雞，「這樣才能一人吃二人補，奶水多多」，不過她一開始閉著眼睛吃，後來發現身子真的恢復元氣，小孩也餵得胖嘟嘟。

薛惠珍指出，月子文化因國而異，歐美國家生產沒有特別的忌諱，認為休息幾天便能恢復正常生活，甚至就去上班。但在台灣傳統的觀念是要將月子做好做滿，月內人不能洗頭、碰冷水、提重物，而且一定要進補。

新北社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，台灣是一個多元文化的社會，新北市新住民人口全國之冠，在中秋節前夕，讓來自不同國家的姊妹們，在做好防疫的前提下彼此交流。