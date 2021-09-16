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新北加倍券10/20起市民可登錄抽獎 最高5千換1萬

中央社 / 新北16日電

新北市政府今天指出，將推31萬份新北加倍券，最高可用中央振興五倍券5000元換購新北加倍券1萬元，10月20日起至31日開放市民線上登錄抽獎兌換，另推數位支付送購物金活動。

新北市長侯友宜今天在發布會表示，新北市府今年振興活動將推出紙本加倍、數位加碼。其中，紙本加倍將推出新北加倍券，以小面額發行，希望達到便利效果；數位加碼，預計辦理數位支付消費送購物金活動。

新北市政府市場處指出，新北加倍券推出3種方案，共31萬份，分別為20萬份500元振興五倍券換購1000元新北加倍券，10萬份1000元振興五倍券換購2000元新北加倍券，1萬份5000元振興五倍券換購1萬元新北加倍券。

市場處表示，新北加倍券面額，為每1000元可獲得10張面額50元加倍券及5張100元加倍券。小面額適用範圍包含新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等。

市政府指出，預計招募1萬6000家適用商家，也歡迎除了百貨、賣場、超市以外，一般商業可透過加入在地商圈或商業會組織，納入加倍券適用店家。詳細名單將在10月公布，適用店家會張貼貼紙方便辨識。

市政府表示，新北加倍券採取「登記抽獎制度」，將於10月20日起至10月31日，僅開放戶籍設在新北市的市民於線上登錄，居住新北市但戶籍不在新北市的民眾則沒有兌換資格。

市政府指出，每組身分證字號僅能擇定一種方案登記，在登記期間皆可更改；登記截止後，將比對登記人的戶籍是否確實設置在新北市。

11月8日將公布得獎名單，後續將以簡訊通知中獎人持身分證及紙本振興五倍券，於11月19日至12月3日至指定的15處活動中心兌領，使用期限至民國111年4月30日止。

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