北市祭孔大典28日登場 疫情影響取消現場觀禮

台北市孔廟每逢教師節都會遵循古禮舉辦祭孔大典，動輒吸引千人駐足觀賞，不過民政局指出，今年為配合防疫措施，將控管參與人數在300人以下，不開放民眾現場觀禮。

台北市民政局今天表示，「台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2571週年釋奠典禮」將於28日教師節如期登場，然而今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，祭典活動將進行調整。

民政局說明，配合中央流行疫情指揮中心及北市府規定，今年的祭孔大典將精簡執事人員，控管參與人數在300人以下，取消各界陪祭官邀請，同時為避免群聚傳染疑慮，不開放民眾觀禮。

民政局指出，為落實防疫措施，工作人員將列冊實施健康監測，並實施實聯制、量體溫、手消毒、維持社交距離、全程佩戴口罩，場地及設備在祭典前、後都會進行清潔消毒。

民政局長藍世聰說，雖然目前疫情趨於穩定，但全球疫情因變種病毒加劇，因此往年動輒千人的大型祭典將進行人數控管，一方面持續傳承祭典不輟，同時兼顧全體執事人員健康安全。

藍世聰表示，今年雖取消現場觀禮，民眾仍可透過「臺北市孔廟儒學粉絲團」臉書粉絲專頁觀賞直播，一同見證大龍國小佾生、重慶國中樂生、開平餐飲學校饌生、資深禮生們共同努力呈現精采的古禮儀典。

此外，民政局表示，台北孔廟同樣會準備「智慧糕」，工作人員會在典禮結束後包裝好再分送給現場民眾，以「享福食」的概念分享智慧與好運。