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活化陶瓷產業 陶博館參與式預算提案徵件開跑

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
陶博館第2次推動參與式預算提案，關心鶯歌陶瓷的民眾不分縣市都能參與提案，每案可獲得10萬元執行費。圖／陶博館提供
陶博館第2次推動參與式預算提案，關心鶯歌陶瓷的民眾不分縣市都能參與提案，每案可獲得10萬元執行費。圖／陶博館提供

串起新北市鶯歌陶瓷老街、美術館、陶瓷博物館的三鶯文化廊帶是轄內5條藝術廊帶之一，陶博館為此規畫在地推廣活動，第2度徵求民間參與式預算提案，每案將有10萬元執行費，預計明年起陸續登場。

館長吳秀慈指出，陶博館前年就曾規畫參與式預算，當時由傑作陶藝有限公司獲得最高票，並在去年鶯歌藝術季舉辦陶藝服裝走秀活動，集結全國學生創意結合陶瓷、織品，活化衰退中的陶藝產業。

陶博館今年以「鶯歌文化推廣活動」為主題，開放全國民眾參與提案，提案徵件至10月22日，素材涵括人物、生活、物件、產業與地景等，有興趣的民眾可到陶博館官網下載提案表。

陶博館表示，預計11月8日會舉辦提案說明會，同月13到16日辦理投票，最高票前2名者可獲得提案費3萬、2萬元，每案也將有10萬元執行費，由館方協助推動，明年起陸續執行。

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