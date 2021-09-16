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驚人！疫情捐贈不減反增 新北實物銀行塞滿物資

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
五穀先帝廟捐出澎湃包206份、白米600斤給新北市府。圖／新北社會局提供
五穀先帝廟捐出澎湃包206份、白米600斤給新北市府。圖／新北社會局提供

農曆7月中元普度受到疫情影響，許多社區大樓取消普度，民眾也改往到宮廟內祭拜，但相關普度品都留給宮廟處理，就有宮廟表示，普度物資比往年多一倍。新北社會局指出，不少實物銀行湧入大量物資，已儘速媒合給需要的民眾。

土城區五穀先帝廟昨捐出澎湃包206份、白米600斤給新北市府；樹林區鎮南宮捐贈普渡禮盒97盒、白米783斤及乖乖500包；八里區五福宮8月也捐出白米3000斤、兒童口罩3萬個；三重區先嗇宮也捐2萬5000斤白米及1200份物資包。

五穀先帝廟管委會主委李木火說，今年因疫情關係，參加中元普渡的善信大德比往年要多一倍，參與贊普後的豐盛澎湃包，請宮廟轉贈給弱勢團體或家庭，部分捐贈給給社福機構，其餘捐給新北社會局。

先嗇宮董事長李乾龍表示，今年參加普渡或超薦法會的信眾均增加3成以上，合計6000名參加者，光讚普的白米就有2萬7000斤，在儀式結束後，除部分由讚普者領回外，其餘全部捐給新北市實物銀行。

五福宮主任委員鄭戴麗香表示，許多弱勢家戶生活和經濟因疫情受到重創，除了3月的法會捐贈外，這次中元普渡時，所有委員和爐主更加碼捐贈千箱生活食物及白米，在祈求合境平安外，也加倍照顧弱勢。

社會局社會工作科長劉文湘說，其實今年受疫情影響，宮廟捐贈普度物資的間數變少，但像是五穀先帝廟、鎮南宮、先嗇宮等宮廟捐的普度物資比往年還多，因此一時湧入大量的受贈物資，讓不少實物銀行堆滿捐贈物資。

劉文湘表示，雖然疫情讓民眾生活不好過，但祈求平安的心一樣存在，已緊急調度實物銀行物資，普度物資除了分送給需要民眾外，也會透過更多社福機構照顧更多的人。

三重區先嗇宮捐2萬5000斤白米及1200份物資包。圖／新北社會局提供
三重區先嗇宮捐2萬5000斤白米及1200份物資包。圖／新北社會局提供
八里區五福宮8月也捐出白米3000斤、兒童口罩3萬個。圖／新北社會局提供
八里區五福宮8月也捐出白米3000斤、兒童口罩3萬個。圖／新北社會局提供

普度 疫情

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