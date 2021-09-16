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悠遊卡公司推五倍券加碼回饋 敬老卡1折購健康家電

中央社 / 台北16日電

悠遊卡公司配合振興五倍券，推出「五夠大包」加碼回饋，最高可獲得新台幣5000元回饋，綁定北市敬老愛心卡，更可用市價約1折加價購血氧機、電動牙刷等家電。

配合振興五倍券，悠遊卡公司今天推出回饋全國民眾及北市長輩方案，民眾10月6日前選擇綁定悠遊付，即可獲得「五夠大包」的振興禮包。

悠遊卡公司的五倍券回饋方案，主打「不用抽獎、人人都有」，消費滿額就有10%至50%不等的回饋，不論綁定悠遊付或悠遊卡，只要在限定名額內就有優惠，且適用範圍涵蓋網購、百貨、3C通路、藥局美妝、超商超市等。

此外，針對台北市敬老愛心卡，悠遊卡公司與知名品牌合作，讓長者能以約市價1折「超值激省價」購買電動牙刷、血氧機、血壓計等健康家電三選一。

悠遊卡公司表示，五倍券綁定悠遊付、悠遊卡，交通支出可累計消費金額外，也不需受到紙本券面額限制，銅板消費也能累積且回饋金額沒有使用期限，消費更彈性。

台北市長柯文哲表示，疫情時代下，無現金交易也是防疫的一種，「用鈔票實在太髒了」，銅板還可以噴消毒液、但鈔票很難。此外，柯文哲希望從振興券綁定悠遊卡、悠遊付開始，在此基礎上再推出「熊好券」與台北通App串聯等，建立「一卡一通一付」體系。

柯文哲表示，先前把環南及第一果菜市場改用悠遊卡管制進出，技術上很成功，因此今年要將北市公有場館逐步都改成悠遊卡刷卡進出，已編預算1000萬元，並繼北一女推行全校E化後，後續在內湖高中實施。

柯文哲指出，現在各種證件、卡片太多了，應該要合併成一張卡就好，很多計畫進行中，要用幾年時間慢慢推廣。

悠遊卡 北市 柯文哲

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