北市孔廟祭孔9／28登場 控管300人以下 不開放民眾觀禮

台北市孔廟祭孔將於9月28日教師節登場，今年受新冠肺炎疫情影響，台北市民政局精簡執事人員，控管參與人數在300人以下，取消各界陪祭官邀請，因避免群聚傳染疑慮，不開放民眾觀禮，可透過直播古禮儀典。

去年的台北孔廟祭孔受新冠肺炎疫情影響，觀禮人數冷清。過去台北孔廟祭孔，有相當多日、韓等國觀光客觀禮，去年民政局透過官網線上直播，讓國際觀光客也可同步參與台北孔廟祭孔的盛大儀式。

民政局表示，台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2571週年釋奠典禮，9月28日舉行，今年受到疫情影響，配合中央流行疫情指揮中心「二級強化警戒措施」及台北市政府最新集會活動辦理規範，室外300人以下、室內80人以下。精簡執事人員：控管參與人數在300人以下，取消各界陪祭官邀請。

另外，不開放民眾觀禮，防疫措施部分，工作人員列冊實施健康監測。實施實聯制、量體溫、手消毒、維持社交距離、全程佩戴口罩。祭典前、後，場地及設備進行清潔消毒。

北市民政局長藍世聰表示，雖然台灣目前疫情趨於穩定，但全球疫情因變種病毒而加劇，今年祭孔大典為符合中央及地方防疫規範，因此往年動輒千人的大型祭典，也將進行人數控管，一方面持續傳承祭典不輟，同時兼顧全體執事人員健康安全。

民政局表示，今年雖取消民眾現場觀禮，民眾仍可透過直播觀賞大龍國小佾生、重慶國中樂生、開平餐飲學校饌生、資深禮生們呈現的古禮儀典，直播相關資訊近期會透過台北市孔廟儒學粉絲團臉書及台北市孔廟管理委員會官網公告。

此外，台北孔廟也同樣準備智慧糕，在典禮結束後，工作人員會包裝好分送給現場民眾，以「享福食」的概念，分享智慧與好運。