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「北市沒有要停蓋社宅」 林穎孟：柯文哲變數字魔術師

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員林穎孟今天再度臉書嗆柯文哲，「數字魔術師是你？5萬戶目標與執行到底還在不在？」圖／引用自林穎孟臉書粉專
台北市議員林穎孟今天再度臉書嗆柯文哲，「數字魔術師是你？5萬戶目標與執行到底還在不在？」圖／引用自林穎孟臉書粉專

北市柯文哲駁斥停蓋說，表示台北市會繼續興建社宅。台北市議員林穎孟今天再度臉書嗆柯文哲，「數字魔術師是你？5萬戶目標與執行到底還在不在？」

林穎孟說，柯市長8年任內，累積規畫1萬2200戶社宅中，有1萬零6戶是都發局前局長林洲民任內規畫，光林洲民一人規畫總量達82%。但很明顯，林洲民「被離職」後，北市府只規畫2194戶社宅，甚至比前市長郝龍斌規畫的3561戶還要少。

林提到，八年五萬戶社宅是柯文哲政見，就算無法8年完成，但至少5萬戶不要下修。但從「北市歷年預算編列社宅戶數」即可明顯發現，柯市長第二任規畫數落差太大，「原本2019年時，計算社宅施工速率，台北市社宅蓋完5萬戶大約要22年，但到2021年，現在最樂觀，也要再延長至27年了。」

林穎孟質疑，柯文哲只會在防疫記者會上當數字魔術師，不敢講自己立下的5萬戶目標還存不存在，要不要下修。議員說，她為什麼會有被騙的感覺？因為還未選上議員前，她就和許多年輕人一樣，一直很關心社宅問題。

然而，今年的柯市長，已經變成只會說，「怎麼可能，數字一定有錯」，或當媒體提問時，自溺於自己 （第一任內）蓋很多、嘲諷全台縣市都比不上台北市、沒人可以批評他。

林穎孟說，柯文哲的八年五萬戶社宅確實跳票，這是事實，五萬戶目標消失、八年恐怕連一半都沒達到，也是事實，柯市長第二任規畫數比不上第一任，也是事實。柯當初對年輕人的承諾，最終只剩玩數字話術，在台上嬉笑怒罵政治口水，「市」風日下，令人失望。

北市議員林穎孟今天在臉書秀出圖表，表示柯市長8年任內，累積規畫1萬2200戶社宅中，1萬零6戶是都發局前局長林洲民規畫，林洲民「被離職」後，市府只規畫2194戶社宅。圖／引用林穎孟臉書
北市議員林穎孟今天在臉書秀出圖表，表示柯市長8年任內，累積規畫1萬2200戶社宅中，1萬零6戶是都發局前局長林洲民規畫，林洲民「被離職」後，市府只規畫2194戶社宅。圖／引用林穎孟臉書

社宅 北市 柯文哲

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