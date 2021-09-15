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社宅緩建中央接手？北市：營建署帶頭認知作戰 要求更正

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府發言人陳智菡怒批營建署，誤導視聽的標題與說法，台北市政府達強烈抗議。圖／北市府提供
北市府發言人陳智菡怒批營建署，誤導視聽的標題與說法，台北市政府達強烈抗議。圖／北市府提供

北市長柯文哲昨天表示，台北市公宅已蓋1萬8000戶，「為怕債留子孫，先停下來想一下」，內政部營建署回應，「很遺憾台北市作出暫緩興建社會住宅的決定」、「北市不興辦，中央將接手」，北市府發言人陳智菡怒批營建署，誤導視聽的標題與說法，台北市政府達強烈抗議。

陳智菡說，針對錯誤報導，台北市今天已透過記者會，由柯文哲市長親自澄清，但內政部身為中央主管機關，卻於北市記者會後繼續帶頭製造假新聞，以不實標題詆毀北市努力，混淆視聽，刻意迴避中央8年20萬戶皆在紙上談兵的事實。

陳智菡說，北市認真執行社宅興建，目前全市既有、新完工、興建中社宅，已達1萬8928戶，為六都之首。

甚至中央表定第一階段的4萬戶目標，有近半數為北市興建，北市維持一萬戶社宅興建中，以穩健的速度前進，從未表示要「暫緩」甚至「停建社宅」。

陳智菡批評，內政部公然以官署之名，帶頭進行認知作戰，完全不顧公務機關的公信力，北市府在此表達強烈抗議，並要求立即更正，以正視聽，捍衛北市府尊嚴

北市 陳智菡 社宅

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