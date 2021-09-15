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民代介入警方開單？北市警：對方僅關心了解

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導
大安警分局深夜開單，引來民代關切疑慮。記者廖炳棋／翻攝
大安警分局深夜開單，引來民代關切疑慮。記者廖炳棋／翻攝

「台灣警察工作權益推動協會」臉書粉絲團昨晚貼文指，台北市警察局某分局外勤幹部因舉發紅線違停遭某民代服務處相關人士關切，收回紅白單；網友貼文留言，暗指「問台北市副議長葉林傳主任這樣做對嗎？」對此，葉林傳下午受訪坦言，同事有幫民眾詢問半夜可否開單，不知道為什麼產生那麼大誤會，且只是去詢問而已，不會關說，「罰單還是有開」。

對此大安警分局分局長李權哲回應表示，民意代表的團隊6日詢問深夜違規停車事項，是要了解是否加強取締強度，避免民眾再受有這類情事舉發，並沒有關切民眾或指定路段的執法取締。

李權哲說，依據現行交通法規，針對身心障礙專用停車位違規停車或停車有妨礙消防等特殊重要違規外，深夜時段盡可能以勸導為主。

警方檢視這件逕行舉發違規停車標示單，是分局警備隊隊長舉發，分局自行研議認為，取締告發以第一線基層員警執行為原則，各外勤主管如果直接舉發，容易造成民眾疑慮，且各外勤單位所、隊長對轄區交通負有交通秩序的維護責任，應就轄區整體交通狀況及事故防制，積極規劃勤務執法作為，並教育所屬員警執法技巧及交通法令較為適當。

警備隊的功能與派出所有別，仍以預防為主，取締為輔，才能兼顧交通秩序與民眾權益，並沒有禁止執行交通稽查。

警察 北市

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