北市員警開罰單遭關切 北市副議長稱是誤會

臉書社團貼文指，有民代關心民眾遭開單一事，警局事後發公文要員警不得開單。台北市大安警分局今天說，此案無關說；被指涉的北市副議長葉林傳表示是誤會。

「台灣警察工作權益推動協會」臉書（Facebook）粉絲團昨晚貼文指，接獲熱心人士陳訴，稱台北市某分局外勤幹部因舉發民意代表相關人士紅線違規停車，遭分局告誡不得再舉發交通違規，收回紅白單且要求不得使用警用載具進行告發等處分。

台北市警察局大安分局長李權哲今天下午對外受訪時說，有民代團隊6日詢問轄區內一件深夜違規停車案，民代團隊絕無關說，僅是想了解員警是否有加強執法強度，避免民眾後續遇到類似舉發案。

李權哲指出，依現行交通法規規定，針對身心障礙專用停車位違規停車或停車妨礙消防等特殊重要違規外，深夜時段盡可能以勸導為主。

他說，檢視此案違規停車標示單，是警備隊長舉發，經分局研議認為，取締告發應以第一線基層員警為原則，各外勤主管若直接舉發開單，容易造成民眾疑慮。

李權哲表示，警備隊功能與派出所有別，前者以預防為主、取締為輔，並無禁止警備隊和外勤主管要求執行交通稽查。

北市議會副議長、國民黨籍議員葉林傳下午出席議會國民黨團會議前受訪，媒體詢問，是否有因民眾遭開單而聯繫警局涉關說一事。

葉林傳說，這是誤會，因民眾的車輛在深夜遭警方開單，認為有疑慮，辦公室接獲陳情後，才詢問警方相關狀況，不清楚為何最後造成誤會，且警方還是有依法開單，這並非關說只是詢問警方針對違規車輛夜間開單狀況，是選民服務。

台北市副市長黃珊珊下午列席北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，媒體詢問對此事看法時說，若員警依法行政開單，當然是挺員警。