中秋連假前夕 北市百處路口將提早到崗疏導

中秋連假將至，台北市警察局交通警察大隊今天表示，已在連假前夕規劃針對忠孝西路、中山北路口等100處重要路口崗位，分別於16、17日下午尖峰時段提早到崗疏導車流。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，疫情期間私人運具明顯增加，加上中秋節連續假期（18日至21日）將近，為維護連假期間交通順暢及行車秩序，市警局13日特別召開「交通疏導工作檢討會議」，就當前交通疏導勤務、事故排除等檢討策進。

同時，市警局也特別規劃秋節交通疏導勤務，指示各警分局針對忠孝西路、中山北路口等100處重要路口崗位，於中秋節連假前的下午尖峰時段提早到崗疏導車流，時段包括16日下午4時30分、17日下午4時起。

此外，其餘路口則分別於16日下午5時、17日下午4時30分到崗，並疏導至車流順暢後再收勤。

交通警察大隊指出，連假期間也將針對北市各觀光遊憩景點（例如陽明山、台北市立動物園、兒童新樂園等）、百貨公司、賣場及其他交通繁雜商圈的周邊道路，都將增派交通疏導勤務崗位，並加強易匯聚人、車場所得違停車輛驅離和取締。

交通警察大隊呼籲，目前仍為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2級防疫警戒期間，國家風景區及觀光遊樂業實施總量管制措施，請民眾務必遵守防疫指引，以降低傳播風險。