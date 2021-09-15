汐光課陪中心顧弱勢童 汐止議員中秋愛心送暖

汐止社后地區有一對退休的老師，成立了汐光兒童課陪中心，免費幫一些弱勢家庭小朋友做課後輔導，而中秋節就快到了，新北市議員張錦豪也帶來了20箱的地瓜，和小朋友分享，而針對冷氣設備老舊壞掉，當場也允諾協助換一台全新的冷氣，讓孩子有更好的學習環境。

新北市議員張錦豪表示，汐光課陪長期在社后地區關懷高風險家庭的孩子，從國小到國中目前有大概二、三十位的小朋友都在這邊做課後輔導，而周老師及林老師在這裡陪伴孩子也已經六年左右了，無私奉獻，所以，當有物資就會送來關懷他們，像現在的金山地瓜盛產，趕在中秋節前就趕快送來汐光課陪，微薄的物資，希望讓他們感受到社會的溫暖。

麵包烘焙坊老闆劉俊男說，社后地區有兩位從教育界退休的老師，兩夫妻為弱勢家庭孩子們成立了汐光課陪，那在偶然機會，大概在兩三年前他們希望麵包店能夠提供協助，讓小朋友們有點心可以吃，所以，也持續的陪伴汐光課陪成長，本身也是金龍國小家長會長，也很感謝議員張錦豪適時的幫汐光課陪做一個翻修，讓金龍國小弱勢孩童到這裡課後輔導有更好的環境。

汐光兒童課陪中心老師周秀芬指出，張議員跟劉先生長期以來都付出他們的愛還有資源供應給課陪中心，陪伴高風險家庭孩子課後輔導，有更好的環境資源，過年過節都持續不間斷的關心這群孩子，真的覺得很感動。

張錦豪也表示，到汐光課陪來關心也發現同學們都相當辛苦，因為這裡的冷氣經常故障，所以，也決定捐贈一台冷氣，希望讓同學們有更舒適的學習環境。