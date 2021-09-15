助校園防疫 汐止議員媒合企業捐150台熱像儀

疫情期間，守護新北校園，新北市議員白珮茹媒合了在地企業捐給新北市政府150台的熱像儀，今(15)日在汐止區樟樹實中的捐贈儀式上，由教育局歐人豪副局長代表受贈，並且頒發感謝狀，感謝企業愛心捐贈，共同守護新北校園。

芯動力國際股份有限公司董事長梁景榮說，之前在新聞上有看到侯市長在講怎麼樣加強學校的防疫措施，那時就有一個畫面，如果每一個老師，面對這麼多學生，每一個都一個個的量體溫，其實也會加重學生的工作，相對的也會增加一些染疫的機會，所以，才會興起這個意念，捐贈熱像儀給學校。

新北市教育局副局長歐人豪表示，新北市學校數及學生數為全國之冠，為強化校園防疫，避免進入校園時近距離接觸風險，也讓學生上課尖峰時段不阻塞，大幅提升量測效率，因此新北超前部署在開學前挹注經費，補足各級學校紅外線感溫設備，強化校園安全。感謝芯動力國際股份有限公司的慷慨解囊，在疫情嚴峻時期，捐贈本市教育局150台熱像儀，讓各級學校有更充裕的防疫感溫偵測設備，守護校園第一線，讓校園在面對這一波疫情時能有更深一層的防護，確保健康無虞。

新北市議員白珮茹指出，謝謝在地企業芯動力國際股份有限公司，讓愛可以留在新北，也讓新北的防疫可以升級，孩子可以安心的在學校讀書，開學了，一到上學時間，有些學校一下子湧入二、三千人，真的會忙不過來，熱像儀可以多點的偵測，讓大家的防疫工作可以不用這麼的辛苦，可以有更多的心在教育上，也感謝芯動力國際股份有限公司對服務處的信任，讓這次不管是捐贈者或是受贈者都能充滿歡喜心，也希望這樣的善力量、善循環可以永不止息的流傳下去。

結合熱像儀，樟樹國際實中也結合科技團隊精心規劃，現場特別安排樟樹瓦力協助遞送感謝狀及熱像儀，實現校園AI科技化理念，而透過在地企業愛心捐贈，防疫設備提升，大家齊心共同守護新北校園。