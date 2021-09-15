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幼兒園群聚再+1？新北某幼兒負責人傳確診 衛生局證實

萬安號演習結合防疫 淡水員警高處進行戒備

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
萬安44號演習，淡水警分局等機關，還是有員警在高處進行戒備演練，場面相當逼真。 圖／紅樹林有線電視提供
萬安44號演習，淡水警分局等機關，還是有員警在高處進行戒備演練，場面相當逼真。 圖／紅樹林有線電視提供

警鈴聲大響，手機也同時出現國家級警訊，今年度萬安44號演習，今(15)日下午1點30分登場，這次演習並沒有實施人車管制及疏散避難，淡水警分局等機關，還是有員警在高處進行戒備演練，場面相當逼真。

淡水警分局民防組長翁耀奎表示，因應國人對於防空避難位置，大多不熟悉，新北市政府警察局特地於「新北市iPolice」APP增設防空疏散避難專區，民眾只要下載該APP，便可知道離自身最近的防空避難設備位置、容量與距離。

雖然今年並不實施人車管制，不過警分局等機關，還是有員警在高處進行戒備演習。

淡水警分局民防組長翁耀奎表示，防空避難設備可以一輩子不用到，但唯有保持居安思危的態度，提升敵情警覺，才能減少空襲時的人員傷亡。

淡水 演習

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