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金山區里長媒合善心 20萬元助消防隊添設備

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區有一位善心人士張偉傑，在六股里長鐘鼎平媒合下，捐贈20萬元的經費，要讓金山消防分隊添購設施、設備。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區有一位善心人士張偉傑，在六股里長鐘鼎平媒合下，捐贈20萬元的經費，要讓金山消防分隊添購設施、設備。 圖／紅樹林有線電視提供

中秋節前夕，不少善心都選擇贈送物資回饋社會，在金山區有一位善心人士張偉傑，在六股里長鐘鼎平媒合下，捐贈20萬元的經費，要讓金山消防分隊添購設施、設備，讓為地方鄉親服務的消防弟兄有更多的資源協助，也讓消防工作執行更順利。

善心人士張偉傑說，自己的父親原來是金山的郵差，父親從小便教育自己未來有能力要記得回饋地方，如今有一點能力，就想到父親的話，於是回來家鄉金山回饋，透過里長的媒合，要將善心送到消防隊。

六股里長鐘鼎平說，這次的媒合，由金山消防分隊先行評估所需的設備器材，而後再由善心人士張偉傑來簽下同意書，在行政程序跑後就可以完成捐贈，而捐贈內容除了添購廳舍內部以及健身用設備，還有搜山用的背包，從裡到外，希望能成為消防弟兄執行任務強而有力的後盾。

金山 中秋節

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