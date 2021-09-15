雙溪舊便橋改造成功 石笋二橋加固又美觀

雙溪區牡丹里原本有一座當地民眾出資搭建的無名便橋，因年久失修非常老舊危險，經新北市議員林裔綺和公所辦理會勘後，爭取經費進行改善，目前命名石笋二橋，整座橋變的美輪美奐，還針對了橋樑邊坡以及基座進行了加強鞏固，讓出入的遊客和民眾更加安全。

雙溪區牡丹里的石笋二橋，之前是由當地民眾出資所搭建的一座便橋，長久以來的使用已經老舊非常危險，所以接獲民眾陳情後，去年市議員林裔綺辦理會勘，爭取經費進行改善，現在橋梁工程完成，市議員林裔綺和公所等人到現場看看完工狀況。

整體經費花費80萬，讓石笋二橋變的非常堅固，而且整座橋變的美輪美奐，工程上還針對了橋樑邊坡以及基座進行了加強鞏固，讓橋樑整體的安全性更提升，就是要確保使用的民眾和遊客，車輛進出上更方便也更安全。

市議員林裔綺表示，早期搭建的便橋年代已經不可考，因為最近旅遊盛行，這附近環境優美，所以很多遊客和當地居民都很常使用早期的便橋，非常危險也不便，現在新橋工程完畢變得更堅固，而且此次工程對於橋的基座和邊坡也都將強鞏固，讓民眾使用更安全。

雙溪區公所主秘沈玠容表示，石笋二橋之前破舊不堪而且危險，感謝議員的建議和爭取，市府撥經費改善，讓新橋更加鞏固，對於民眾的出入非常方便。

雙溪區環境優美，假日前來踏青遊客眾多，橋梁的安全性顯得非常重要，原本老舊危險的石笋二橋，現在變的堅固又安全，讓出入的民眾安全得到保障。