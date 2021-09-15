騎樓可烤肉但要進家吃被罵翻 黃珊珊:是規範群聚非烤肉

中秋連假將至，台北市禁止河濱公園烤肉，可以在騎樓烤肉，但要進家門吃，有網友罵翻，這根本是「九品芝麻官」方唐鏡翻版。台北市副市長黃珊珊說，北市府規範的是群聚，不是規範烤肉等行為，吃火鍋也是一樣道理，重點不是烤肉吃火鍋，而是群聚。當然也不鼓勵民眾在任何場域，包括戶外或陽台烤肉。

黃珊珊表示，之前市長柯文哲宣布的，就是一般公共場所沒有開放烤肉，過去有例外開放河濱公園，不過今年已經決定，沒有例外開放河濱烤肉，所以台北市所有公共場域都不開放烤肉，這才是重點，重點是群聚，不是烤肉。

黃珊珊說，北市府的規定，是回歸到中央現在的二級管制室內戶外規範，任何地方，只要戶外，就必須要戴口罩，不管是在騎樓做任何事情，就需要戴口罩；至於私人領域，社區中庭、陽台、屋頂，社區就會有社區規範，若不是烤肉，而是吃火鍋，也是一樣的道理，重點不是烤肉，而是群聚。

黃珊珊表示，北市府規範的是大範圍的事情，市民的素質也相當高，大家都能判斷行為是否為群聚，就算有規範，北市府也是規範群聚，不是規範烤肉等行為。

黃珊珊說，重點是大家要保持社安全距離，尤其到今天為止，台灣還有本土不明感染源，所以還是呼籲民眾盡量減少群聚，當然也不鼓勵民眾在任何場域，戶外或陽台烤肉。