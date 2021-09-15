快訊

混打高端計畫解莫德納孤兒？柯文哲嗆：超出我的理解

整理包／五倍券8大部會加碼怎麼抽 優惠細節看這裡

騎樓可烤肉但要進家吃被罵翻 黃珊珊:是規範群聚非烤肉

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
中秋連假將至，台北市禁止河濱公園烤肉，可以在騎樓烤肉，但要進家門吃，有網友罵翻，這根本是「九品芝麻官」方唐鏡翻版。圖／北市府提供
中秋連假將至，台北市禁止河濱公園烤肉，可以在騎樓烤肉，但要進家門吃，有網友罵翻，這根本是「九品芝麻官」方唐鏡翻版。圖／北市府提供

中秋連假將至，台北市禁止河濱公園烤肉，可以在騎樓烤肉，但要進家門吃，有網友罵翻，這根本是「九品芝麻官」方唐鏡翻版。台北市副市長黃珊珊說，北市府規範的是群聚，不是規範烤肉等行為，吃火鍋也是一樣道理，重點不是烤肉吃火鍋，而是群聚。當然也不鼓勵民眾在任何場域，包括戶外或陽台烤肉。

黃珊珊表示，之前市長柯文哲宣布的，就是一般公共場所沒有開放烤肉，過去有例外開放河濱公園，不過今年已經決定，沒有例外開放河濱烤肉，所以台北市所有公共場域都不開放烤肉，這才是重點，重點是群聚，不是烤肉。

黃珊珊說，北市府的規定，是回歸到中央現在的二級管制室內戶外規範，任何地方，只要戶外，就必須要戴口罩，不管是在騎樓做任何事情，就需要戴口罩；至於私人領域，社區中庭、陽台、屋頂，社區就會有社區規範，若不是烤肉，而是吃火鍋，也是一樣的道理，重點不是烤肉，而是群聚。

黃珊珊表示，北市府規範的是大範圍的事情，市民的素質也相當高，大家都能判斷行為是否為群聚，就算有規範，北市府也是規範群聚，不是規範烤肉等行為。

黃珊珊說，重點是大家要保持社安全距離，尤其到今天為止，台灣還有本土不明感染源，所以還是呼籲民眾盡量減少群聚，當然也不鼓勵民眾在任何場域，戶外或陽台烤肉。

烤肉 北市 黃珊珊

延伸閱讀

赴國民黨團報告 黃珊珊:有些預算跟著五倍券執行比較急

警員開違停罰單遭民代關切 黃珊珊：當然挺警員

戶外可烤肉？黃珊珊：騎樓可烤 但拜託戴口罩進家裡吃

中央稱同意居隔改列自主管理？黃珊珊：衛生局是被告知

相關新聞

柯文哲嗆聲花敬群：中央還沒蓋完第一戶公宅前 你沒資格講話

台北市長柯文哲市長昨日說，北市公宅已蓋1萬8000戶，「為怕債留子孫，先停下來想一下」，引發批評聲浪，內政部表示，若北市...

八大行業有機會鬆綁？ 柯文哲：中央決策後再來配合

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，9月20日不降級，但部分防疫措施會放寬，針對下一階段放寬政策，八大行業是否有機會，...

警備隊長夜間開違停罰單遭關切 北市副議長否認關說

「台灣警察工作權益推動協會」臉書粉絲團昨晚貼文指，台北市警察局某分局外勤幹部，因舉發紅線違停而遭某民代服務處相關人士關切...

每天超過6件危險駕車 新北找Andy老爹教自保方式

新北去年危險駕車共有2216件，平均每天超過6件，新北新聞局找來YouTuber暨專業試車手「Andy老爹」等人，告知哪...

騎樓可烤肉但要進家吃被罵翻 黃珊珊:是規範群聚非烤肉

中秋連假將至，台北市禁止河濱公園烤肉，可以在騎樓烤肉，但要進家門吃，有網友罵翻，這根本是「九品芝麻官」方唐鏡翻版。台北市...

警員開違停罰單遭民代關切 黃珊珊：當然挺警員

台北市大安分局遭爆，有警員夜間開單違規停車，遭台北市議會副議長葉林傳關切，還被分局告誡不得再舉發交通違規並收回紅白單，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。