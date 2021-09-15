赴國民黨團報告 黃珊珊：有些預算跟著五倍券執行比較急
台北市議會今天開議，台北市副市長黃珊珊中午赴國民黨團說明追加預算案，湊巧國民黨主席江啟臣今天也拜會國民黨團。媒體問柯文哲，過去市長都會親自到議會說明預算，是否是因江啟臣才改黃珊珊？對此，黃珊珊表示，市長開議後已排定時間拜訪各黨團，這次她先針對比較急的振興紓困等追加預算說明。
黃珊珊說，今天她是應國民黨團邀請，到國民黨團說明追加預算案，主要是針對北市府新冠疫情追加的19.9億元，及其他60多億元中央補助款向國民黨團說明，柯市長開議後，也會去各黨團拜訪，都約好了，這次她是先針對追加預算比較急的部分，因有些錢要與中央五倍券一起執行，請議員先通過墊付案。
黃珊珊說，這一部分，議長陳錦祥也相當幫忙，已經排定9月22日預算報告，主要是針對追加預算的部分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言