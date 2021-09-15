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赴國民黨團報告 黃珊珊：有些預算跟著五倍券執行比較急

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊說，今天她是應國民黨團邀請，到國民黨團說明追加預算案，主要是針對北市府新冠疫情追加的19.9億元，及其他60多億元中央補助款說明。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊說，今天她是應國民黨團邀請，到國民黨團說明追加預算案，主要是針對北市府新冠疫情追加的19.9億元，及其他60多億元中央補助款說明。圖／北市府提供

北市議會今天開議，台北市副市長黃珊珊中午赴國民黨團說明追加預算案，湊巧國民黨主席江啟臣今天也拜會國民黨團。媒體問柯文哲，過去市長都會親自到議會說明預算，是否是因江啟臣才改黃珊珊？對此，黃珊珊表示，市長開議後已排定時間拜訪各黨團，這次她先針對比較急的振興紓困等追加預算說明。

黃珊珊說，今天她是應國民黨團邀請，到國民黨團說明追加預算案，主要是針對北市府新冠疫情追加的19.9億元，及其他60多億元中央補助款向國民黨團說明，柯市長開議後，也會去各黨團拜訪，都約好了，這次她是先針對追加預算比較急的部分，因有些錢要與中央五倍券一起執行，請議員先通過墊付案。

黃珊珊說，這一部分，議長陳錦祥也相當幫忙，已經排定9月22日預算報告，主要是針對追加預算的部分。

國民黨 黃珊珊 北市

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