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警員開違停罰單遭民代關切 黃珊珊：當然挺警員
台北市大安分局遭爆，有警員夜間開單違規停車，遭台北市議會副議長葉林傳關切，還被分局告誡不得再舉發交通違規並收回紅白單，台北市副市長黃珊珊表示，要求所有同仁依法行政；另萬華運動中心推出「打第3劑疫苗免費游泳1個月」活動，台北市長柯文哲說，不實廣告已下架。
台灣警察權益協會在臉書指出，接獲民眾陳訴，北市某分局外勤幹部，因舉發民意代表相關人士紅線違規停車，遭分局告誡不得再舉發交通違規，收回紅白單，並要求不得使用警用載具進行告發等處分。
葉林傳藉勢，「這是誤會」，單純是民眾在夜間被開單，覺得不知所措，到服務處詢問夜間是否能開單，其實罰單還是有開，並沒有說不開單，只是有點不解半夜會開單。
對於市府是否挺警員，黃珊珊說，當然要求所有同仁依法行政，若該員警是依法行政，當然是挺員警。
另針，萬華運動中心推出「打第3劑免費游泳1個月」活動，但台灣截至昨日止，施打第1劑疫苗的覆蓋率為48％，第2劑覆蓋率更低僅4.5％，該作法是否為北市府在諷刺中央？
柯文哲表示，萬華運動中心是北市府委外廠商，廠商恐認為該廣告為一種創意廣告，但經北市府判定為不實廣告，所以已經下架。
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