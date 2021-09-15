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北捷董座疑涉綁標、建豪華官邸 柯文哲：北捷自己處理

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北捷運公司董事長李文宗。聯合報系資料照
台北捷運公司董事長李文宗。聯合報系資料照

北捷運公司董事長李文宗接連兩天被爆料，不但涉嫌綁標，將北捷環狀線車站及機廠保全委外近5000萬招標案，破例一改過去20年來的最低標，改為最有利標，還將北投會館員工宿舍，改建成自己的豪華官邸，台北市長柯文哲表示，超過2000萬的標案，若要用價格標需經市長專簽同意，北市目前都要求勁量朝向最有利標；針對官邸改建，柯說，他不需要替誰辯護，改建問題，北捷會自己處理。

對於高中同學北捷董座李文宗接連遭爆料，涉嫌綁標、改建北投會館變成自己的豪華官邸，柯文哲今首先說明價格標及最有利標，認為這起事件就是典型認知作戰的另一個範例。改革一定會影響到既得利益者的利益，但若改革方向是對的，還是要堅定去做。

北市規定，超過2000萬的標案都不准用價格標，要用最有利標，若要用價格標，須經市長專簽同意，北市目前的政策就是盡量走向最有利標；過去採用最低價格標時，首長都沒有責任，廠商就會低價搶進，結果毫無品質，之後還想追加預算的話，結果就是亂七八糟。

「非常反對用最低價格標」，柯文哲說，廠商會再轉頭去壓迫地下員工的薪水，造成低薪情況，為了兼顧品質及員工薪水，北市過去幾年都要求勁量朝向最有利標，同時也規範很多防弊措施，像是上網招標時，公布評審委員的名字，讓社會一同檢驗首長及評審委員。

針對北投會館改建部分，柯文哲表示，北捷本來沒有蓋官邸，而且在北市蓋官邸很貴，而北投會館是員工訓練中心，所以就弄了一個房間給李文宗。柯說，「我不需要替誰辯護什麼，如果是我的政策，我會替自己辯護」，如果是改建，那就北捷自己處理，但他覺得，不是大家想像的那樣。

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