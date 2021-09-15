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好康報你知 捐贈雲端發票將有機會抽大獎

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
財政部北區國稅局中壢稽徵所，辦理110年度統一發票推行暨「跟著南瓜線上雲端趣」線上租稅宣導活動，共有3重活動，不僅可以兌換50元超商禮券，還有機會抽到，蘋果iPad、Switch、Dyson吸塵器、飛利浦氣炸鍋、微波爐、咖啡機等大獎。記者翁唯真／翻攝
財政部北區國稅局中壢稽徵所，辦理110年度統一發票推行暨「跟著南瓜線上雲端趣」線上租稅宣導活動，共有3重活動，不僅可以兌換50元超商禮券，還有機會抽到，蘋果iPad、Switch、Dyson吸塵器、飛利浦氣炸鍋、微波爐、咖啡機等大獎。記者翁唯真／翻攝

財政部北區國稅局中壢稽徵所，辦理110年度統一發票推行暨「跟著南瓜線上雲端趣」線上租稅宣導活動，共有3重活動，不僅可以兌換50元超商禮券，還有機會抽到，蘋果iPad、Switch、Dyson吸塵器、飛利浦氣炸鍋、微波爐、咖啡機等大獎。

第一，只要在活動期間9月15日至10月30日，捐贈2張雲端發票消費金額10元（含）以上就可參加遊戲，答對2題稅務問題，即可獲得隨機點數1至5點的點數，並獲得虛擬南瓜1顆；點數累積滿10點，即可兌換一份50元超商電子禮券。

第二，上傳財政部統一發票兌獎APP的手機條碼截圖誌活動網頁，並完成雲端發票租稅問卷，就有機會抽中200元家樂福電子禮券，但要注意每個帳號只有1次抽獎機會。

第三，只要於活動網頁的第一重活動，集滿15顆南瓜即可獲得1次南瓜抽抽樂好禮抽獎機會；參加越多次，中獎機會越大，好禮包括，蘋果iPad、Switch、Dyson吸塵器、飛利浦氣炸鍋、微波爐、咖啡機等大獎，不過每個帳號只有1次得獎資格，詳情可上官網查詢。

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