警備隊長夜間開違停罰單遭關切 北市副議長否認關說

「台灣警察工作權益推動協會」臉書粉絲團昨晚貼文指，台北市警察局某分局外勤幹部，因舉發紅線違停而遭某民代服務處相關人士關切，並收回紅白單；網友則在貼文留言，暗指「問台北市副議長葉林傳主任這樣做對嗎？」對此，葉林傳下午受訪坦言，同事有幫民眾詢問半夜可否開單，不知道為什麼產生那麼大誤會，且只是去詢問而已，不會關說，「罰單還是有開」。

台灣警察權益協會指出，接獲民眾陳訴，台北市某分局外勤幹部，因舉發民意代表相關人士紅線違規停車，遭分局告誡不得再舉發交通違規，收回紅白單且，並要求不得使用警用載具進行告發等處分。

葉林傳指出，這是誤會，就是很單純的夜間被開單，民眾當然會有一點不知所措，來服務處問夜間可以開單嗎？其實罰單還是有開，並沒有說不開單，只是有點不解半夜會開單。

至於是否打電話給大安分局？葉林傳指出，通常民眾打電話來，就要幫對方詢問一下，為什麼夜間可以開單，因很多地段、時段夜間是不開單的，至於大安分局比來要求主管不能開單？葉說，後續如何他倒是不了解，但只要違規當然是要被開罰，只是民眾可能不太了解半夜該時段地方到底能不能停車。身為民代，這單純是一個誤會、是個選服案件。

大安分局則表示，依據現行交通法規，針對身心障礙專用停車位違規停車或停車有妨礙消防之虞等特殊重要違規外，深夜時段盡可能以勸導為主。

至於這件逕行舉發違規停車標示單，是大安分局警備隊隊長所舉發，分局事後研議認為，取締告發以第一線基層員警執行為原則，各外勤主管如直接舉發，易造成民眾疑慮，且各外勤單位所、隊長對轄區交通負有交通秩序的維護責任，應就轄區整體交通狀況及事故防制，積極規畫勤務執法作為，並教育所屬員警執法技巧及交通法令較為適當。

另外，分局警備隊的功能與派出所有別，仍以預防為主，取締為輔，始得兼顧交通秩序與民眾權益，但無禁止其執行交通稽查。