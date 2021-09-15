柯文哲嗆聲花敬群：中央還沒蓋完第一戶公宅前 你沒資格講話

台北市長柯文哲市長昨日說，北市公宅已蓋1萬8000戶，「為怕債留子孫，先停下來想一下」，引發批評聲浪，內政部表示，若北市府要暫緩，盼土地給中央接手推動，柯文哲今嗆聲花敬群，「等你蓋完第一戶公宅，再來跟我說話，在此之前，你沒有資格講話，OK？」

面對北市公宅暫緩問題，柯文哲即刻挺直腰背表示「我就在等你問這題」，他表示，全台老百姓注意看，這就是認知作戰的典型範例，這時代有影音有真相，他昨天說，「我們蓋了差不多1萬8000戶，6年來一路猛蓋，是時候停看聽，從設計到營運管理有什麼錯誤，我覺得『反省改善』是很重要的文化，我們的社會住宅如果這樣一路蓋下去，恐怕會宅留子孫」。

柯文哲說，這段話是在講，要建立「檢討文化」，北市蓋了1萬8000戶社宅，要去做檢討回顧，像是明倫社宅陽台設計太大，影像租金過高，若要設計更便宜的公宅，要去思考客廳、廚房、浴室是否共用；社宅停車場是否併到社區停車場去營運，效率是否更高；家電、家具、冷氣、物業管理是否能用租的，不然只租6年還要買冷氣，很多這樣的問題，是時候要去檢討。

他跟北市都發局說，捷運局有出了一套「捷運30年」叢書，內容包含土地開發到機電土木，印了30本，都發局也該來編一本公宅叢書，從設計、營運、保全等，所有SOP做一個版本；柯說，只要聽了前後文就會覺得蠻OK，但一看到新聞標題說「北市公宅暫緩不蓋了」，議員、名嘴就跳出來說他跳票，然後中央某官員也跳出來說，北市不蓋的話，土地就給中央接手。

「好，準備打臉你！」柯文哲拿出統計數據指出，目前北市還在蓋的公宅仍有9000多戶，當時他就說北市隨時要有1萬戶的情況下往前進，目前完成的社宅約1萬8000戶，新北市蓋了3175戶，其中3000戶是世大運改建的，而所謂中央公共住宅只有317戶「興建中」，「所以是這樣齁，嘖，若要打臉花敬群 ，等你蓋完第一戶公宅，再來跟我講話，在此之前，你沒有資格講話，ＯＫ？」