雙溪幸福巴士、幸福小黃上路 公共運輸接上最後1哩路
新北市雙溪區民眾受限現有公車路線及班次，就醫及採買交通不便。公路總局和雙溪區公所合作推動的幸福巴士、幸福小黃2.0今天上路。幸福巴士補足公共運輸最後1哩路，偏遠獨居長者或行動不便民眾，也可上網或打電話預約幸福小黃到府接送，方便上街採買、領藥或前往公共托老中心。
幸福巴士和幸福小黃也將進駐新北貢寮區，22日試營運啟航，在公共運輸涵蓋率較低的吉林里、龍崗里、美豐里和雙玉里，規畫固定路線方式，接駁民眾往返家中與貢寮車站等公共運輸轉運點，讓民眾洽公、就醫、買菜更便利。
公路總局台北市區監理所今天上午9點30分在雙溪火車站前廣場，舉行「雙溪有愛，暢行無礙」幸福巴士、幸福小黃2.0啟航儀式。公路總局長許鉦漳、新北市交通局副局長林麗珠、新北市議員林裔綺等人出席，見證偏鄉公共運輸新紀元。
許鉦漳表示，目前都會區民眾多沒有公共運輸問題，在出了都會區，許多民眾移動都要靠私人運具，就學、購物、就醫並不方便。為了實現偏鄉行的正義，公路總局2016年開始在偏鄉、原鄉推動幸福巴士，透過定時、定班、定線或預約方式，讓原本沒有公車到達的地方民眾，也有公車可坐。目前全台已有264條路線行駛，未來會持續推動。
林裔綺說，民營公車業者幾乎都沒在東北角瑞芳、平溪、雙溪、貢寮4個行政區營運，民眾進出多要仰賴火車，還好有新北市府新巴士行駛，但在較偏遠或路幅較小，中巴無法到達的山區民眾，可能要走1公里才能搭新巴士，現在幸福小黃提供預約，居民生活將更方便。
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