貢寮雞母嶺水T藝術節 水梯田化身美術館

2021第1屆貢寮雞母嶺水T藝術節將於10月16日展出，主辦單位正募集民眾將自己創作與設計的T恤作品，飄揚在水梯田藍天水光中，透過T恤傳達對家人的關懷與對土地的愛。

回到故鄉復育水梯田的土木工程師蕭學苑今天表示，盼望以復育梯田、地方創生，將新北市貢寮區打造成農業文化與生態保育，傳承典範的示範場域，賦予貢寮雞母嶺新風貌。

蕭學苑表示，他規劃以人文地景為主的小旅行，讓遊客體驗開放的水梯田教室，山中農家生活，深度並豐富在地體驗旅行；回想百年前，農民挑著雞鴨循著淡蘭古道前往淘金的九份、金瓜石山城販售的人文歷史。

蕭學苑說，2021年第1屆貢寮雞母嶺水T藝術節，將募集民眾100件T恤，飄揚在藍天、白雲、田埂、水田、蟲鳴、鳥叫的田野。雞母嶺水梯田就是美術館，T恤在陽光、微風中聽著大自然聲音，隨風起舞，T恤的圖案訴說著創作者專屬的故事。

蕭學苑表示，活動由交通部東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦，新北市政府農業局、市府觀光旅遊局、新北市貢寮區公所、遇見雞母嶺協辦，新北市台灣藝術創生文化基金會執行。

他說，T恤的內容可以自由設計圖案或利用照片設計，從兒童到成人，以「愛．友誼．在T田」為主題，透過飄揚的T恤展現對土地的關懷與人文的愛，藉由圖案傳達專屬的情感。

蕭學苑表示，這項展覽現場展出時間為：10月16日至22日，線上開展為16日至17日。展出地點為「遇見雞母嶺」，新北市貢寮區雞母嶺街11號（豐珠中學附近）。