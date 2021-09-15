每天超過6件危險駕車 新北找Andy老爹教自保方式

新北去年危險駕車共有2216件，平均每天超過6件，新北新聞局找來YouTuber暨專業試車手「Andy老爹」等人，告知哪些狀況屬於逼車、擋車，同時也教導駕駛人遇到狀況時如何自保、提出檢舉，違者可開罰6000元到2萬4000元罰緩。

新北市2020年行人涉入交通事故受傷人數為2813人，相較1029年的2551人增加超過1成，顯示行人在交通體系中的脆弱與風險正持續攀升中；至於危險駕車平均每天超過6件被取締。

Andy老爹在影片指出，「迫使他人離開前方車道」、「在他車前方突然緊急煞車」、「沒有保持安全距離緊急變換車道」、「暫停在車道上」等狀況，不論是有意、無意，違者都會處罰6000元到2萬4000元罰緩。

新北交通警察大隊分隊長楊詔幃也在影片中表示，駕駛人遇到情況時請保持冷靜，不要挑釁或衝突，注意行車記錄器影片保持完整，影片提供到交通檢舉系統就能檢舉，若沒有行車記錄器時，也可使用它車、路口監視器作為證據

楊詔幃說，由於逼車、擋車發生時，雙方都有一定車速，最好自保方式為不要出現擦撞，等待情況結束時，趕緊打110報案，千萬不要與對方發生衝突，才能保護自己安全。違規者除了罰緩外，也要吊扣汽車牌照6個月。

新聞局表示，在機車騎乘安全宣導部分，與Smoke Weed 呼麻騎士配合，以情境短片的方式吸引關注，還有網友說「比監理站的影片有用」；另外也與圖文插畫家少女阿妙，繪製出「恐怖違規狀況」，引發讀者共鳴。