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議員指董事長裝修入住學員宿舍 北捷：依規定執行

中央社 / 台北15日電

北市議員游淑慧接獲陳情，北捷董事長李文宗入住學員宿舍，使用預算裝修、買家電等，水電費也由北捷支付。北捷表示，此案是參考中央機關首長宿舍管理要點執行，未違反規定。

台北捷運公司今天指出，從新竹到台北就職的董事長李文宗有住宿需求，才調北投會館學員宿舍當成其宿舍，並參考中央機關首長宿舍管理要點，支應水電等費用。

北捷表示，北投會館學員宿舍已20年，建物有老舊、漏水狀況，才規劃整修及買家具等；至於董事長入住宿舍，平常如無使用需求，可提供學員住宿，若下一任首長需借住也能繼續使用。

北捷指出，台北市府人事處在民國100年函示，董事長不適用租賃台北市政府首長宿舍，人事處再簽報時任市長郝龍斌，盼以捷運共構建置首長宿舍，因購宅經費高昂，108年考量撙節開支，決定不購置宿舍。

國民黨籍北市議員游淑慧說，接獲陳情，李文宗任北捷董事長後，入住、改裝學員宿舍，內部設沙發、電視等，裝修費新台幣200餘萬元，去年3月入住，水電費由北捷支付。

她表示，北捷管理規定，員工及其家屬短期入住學員宿舍要付使用費，也沒有替董事長安排宿舍規定及前例。

北捷對此指出，議員去年針對宿舍議題要求提供資料，當時已詳盡說明，仍對外提供混淆資訊，特此澄清。

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