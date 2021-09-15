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新北打造數位校園 2025年全智慧教室

中央社 / 新北15日電

新北市府今天表示，將於2025年建置全市1萬600間智慧教室，打造每所學校為未來智慧學校。利用疫情的機會，以「數位校園、視訊學習、數據治理」3大面向，創造智能城市。

新北教育局長張明文今天在市府市政會議，提「新北邁向2030年未來智慧學校」專案報告。他說，目前新北全市共455間智慧教室，成為COVID-19（2019狀病毒疾病）疫情期間，「停課不停學」的重要學習設備。

張明文說，後疫情時代須加強學校數位教學基本能力，因應未來社會需求。新北市整合資源，以數位提升行政效率、以科技輔助孩子自主學習，並利用大數據分析及預測，作為教育局未來10年推動智慧教育目標及方向。

張明文說，利用這一波COVID-19疫情，引導孩子新的學習方式。未來將整合校園通APP、親師生平台、校務行政系統、2022年設置新北雲端智慧科技中心，2025年建置全市1萬600間智慧教室，未來班班都是智慧教室。

教育局說，智慧教室將建構遠距教學錄播系統、無線投影、視訊會議、充電同步車、互動控制盒等。藉由教室內的資訊科技設備及網路環境，全面滿足「輔助教學」、「互動教學」，讓孩子適性發展，作為新北市智能城市重要基石，孕育台灣未來國際競爭力人才。

侯友宜表示，這波疫情創造無限想像學習方式。翻轉學習方式將是不會改變的趨勢，盼望日後校園安全、校園學習、健康關懷等，都結合電腦科技，展現網路無邊界特性。

侯友宜說，將來孩子可透過網路與國際學生相互交換學習歷程，姊妹學校不出國也透過線上影音交流。希望教育局趕快引導孩子線上教學、遠距教學的新方式。

疫情 教育局

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