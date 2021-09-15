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若2024總統大選民調高 柯文哲將尋郭台銘等人支持

中央社 / 台北15日電

有意參選2024年總統大選的台北市長柯文哲今天表示，若民調低於鴻海創辦人郭台銘，願意支持他；但若民調高起來，則會尋求郭台銘、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜等人支持。

Yahoo！TV網路節目「茜問」今天播出媒體人陳文茜專訪柯文哲內容，陳文茜詢問，假設鴻海創辦人郭台銘要參選總統且民調高於柯文哲，柯文哲是否會支持他？柯文哲不假思索地回應「會啊。」

陳文茜又問，若民調是柯文哲高於郭台銘，是否會去拜訪尋求支持？柯文哲同樣回答「會啊」；陳文茜再問，若民調高起來，是否會去拜訪中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜等人尋求支持？柯文哲說「沒有問題啊。」

此外，陳文茜詢問，是否會希望下任台北市長是自己的子弟兵？柯文哲說，綜觀歷史，指定接班人都很難成功，所以這本來就很困難，最理想的狀況是要訓練足夠多的人，然後交給選民決定。

陳文茜接著問，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中是否適合當台北市長？柯文哲說，其實去年台灣防疫還不錯，但這是因為台灣是一個海島國家，邊境防疫有做起來，所以沒有受到真正的考驗，例如大規模PCR核酸檢測的能力是到最近才建立起來。

陳文茜追問，所以陳時中適合嗎？柯文哲表示，當市長不需要什麼都會，但他是超級聰明又超級用功的，「沒有人像我這麼認真的。」並坦承他在閃躲這題。

柯文哲 陳文茜

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