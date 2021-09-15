新北樹林生命館首設「因公殉職」塔位 下月完工

新北市過去沒有設置軍人、警消等人員因公殉職專區，家屬只能自己找地方安葬，殯葬處8月下旬在地方民意反映下，決定在一期完工的樹林生命紀念館3樓增設72櫃軍公教人員因公殉職塔位，預計下個月完工，等行政程序走完後即可免費申請。

新北市議員廖宜琨指出，去年樹林發生1名楊姓警員因公殉職，但新北市沒有設立因公殉職專區，最近得到台北市內湖警察公墓才有，最終家屬選擇安葬到金山。

廖宜琨表示，當時楊姓警員家屬就曾反映希望市府能增設軍公教人員因公殉職專區，後續包括警察之友會多名成員都有類似要求，向同是警察出身的市長侯友宜反映後獲得正面回應，趁著今年年中樹林紀念館二期工程進行時，一併納入規畫中。

殯葬處表示，未來會在已經完成的一期館內3樓設置72櫃因公殉職專區塔位，只要相關服務機關提出因公死亡證明，都能夠免費申請，相較其他塔位，設置專區會比較紀念與隆重。

殯葬處評估，下個月完工會先做好其中一面塔位，啟用後看使用狀況再決定是否增加，估算專區至少可容納1、200個塔位。

另外，三峽生命紀念館現有818個神主牌位已經用罄，殯葬處也將規畫在館內4樓增加2700個神主牌位，預計月底開工、明年初完工。