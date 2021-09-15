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北捷董事長改建學員宿舍當官邸 游淑慧爆：寄生北捷

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／市議員游淑慧提供
圖／市議員游淑慧提供

北市長柯文哲2019年任用高中同學李文宗擔任北捷董事長，台北市議員游淑慧爆料，北捷董事長不適用租賃台北市政府首長宿舍，李文宗卻擅自改建北捷的北投會館學員宿舍作為官邸，24坪大花240萬裝潢、30餘萬買家電，還引用中央機關首長宿舍管理要點，享受部長級的待遇，由公司代為支出水電費、管理費，形同「寄生北捷」。

游淑慧指出，自李文宗上任後就屢接獲北捷內部爆料，李文宗還曾透過北捷購置單戶要價高達9500萬的捷運大橋頭聯開宅當作官邸，但遭時任台北市政府秘書長張哲揚以「退請再議」擋下才作罷。

游淑慧說，李文宗事後不死心，私自將北捷學員宿舍「北投會館」3樓的4間單人房打通裝潢，她上網查一般一坪裝潢6萬，但李董的裝潢一坪高達10萬，因為要連續打通4間，拆了個牆壁和衛浴設備。自去年3月1日與妻子同住，且每月的水電費、電話費皆由北捷支付，形同全民埋單。

游淑慧指出，李文宗「靠勢」擅自擴權，且多年來北捷均是總經理制，董事長只是代表官股監督，但李卻修改董事長與總經理職權分工規定，大幅擴權，李文宗所享待遇更勝市長，且「寄生北捷」，令外界有酬庸質疑。

對此，北捷指出，據民國100年郝龍斌前市府人事處函示，北捷董事長不適用租賃台北市政府首長宿舍，另該人事處經簽報郝前市長同意，由北捷自行以捷運共構方式自行建置主持人宿舍，後因購宅經費高昂，於民國108年經整體考量及撙節開支，決定不予購置首長宿舍。

北捷表示，因李董事長從新竹來台北市，確有住宿需求，才調用北投會館學員宿舍供住宿，另參照中央機關首長宿舍管理要點第6點規定，首長宿舍提供首長借用期間，該宿舍水電相關費用，由出借機關支應。

圖／市議員游淑慧提供
圖／市議員游淑慧提供

北捷 宿舍 北市

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