疫情趨緩 新北烏來台車睽違3個月重新開放

新北市烏來台車是大台北旅遊體驗熱門景點之一，但6月因為疫情關閉，新竹林區管理處也趁機改善軌道邊坡防護。近期疫情趨緩，林區管理處決定重啟台車服務，預計9月16日重新對外開放，邀請民眾來搭乘台車，漫遊烏來山城，享受生態旅遊之旅。

烏來台車位於新北市烏來地區，於日治時期為運材而興建，自民國52年轉型為觀光遊憩使用，軌道全長1.5公里，行駛於烏來老街及烏來瀑布間，具有林業文化歷史亦為烏來地區重要觀光資源之一。

由於5、6月時台灣疫情嚴峻，新竹林管處決定暫停烏來台車營運，避免群眾聚集發生感染，並趁此機會改善軌道邊坡防護，近日完工，且疫情也有所趨緩，新竹林管處決定重啟台車。

烏來台車站務人員表示，為配合防疫工作，遊客搭乘烏來台車務必全程配戴口罩，同時採取梅花座，原本一車能坐16人，現在將減為8人，不過7歲以下小孩可由大人抱著搭乘，希望大家都能配合，共同守護國人健康。