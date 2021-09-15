疫情趨緩 新北烏來台車睽違3個月重新開放
新北市烏來台車是大台北旅遊體驗熱門景點之一，但6月因為疫情關閉，新竹林區管理處也趁機改善軌道邊坡防護。近期疫情趨緩，林區管理處決定重啟台車服務，預計9月16日重新對外開放，邀請民眾來搭乘台車，漫遊烏來山城，享受生態旅遊之旅。
烏來台車位於新北市烏來地區，於日治時期為運材而興建，自民國52年轉型為觀光遊憩使用，軌道全長1.5公里，行駛於烏來老街及烏來瀑布間，具有林業文化歷史亦為烏來地區重要觀光資源之一。
由於5、6月時台灣疫情嚴峻，新竹林管處決定暫停烏來台車營運，避免群眾聚集發生感染，並趁此機會改善軌道邊坡防護，近日完工，且疫情也有所趨緩，新竹林管處決定重啟台車。
烏來台車站務人員表示，為配合防疫工作，遊客搭乘烏來台車務必全程配戴口罩，同時採取梅花座，原本一車能坐16人，現在將減為8人，不過7歲以下小孩可由大人抱著搭乘，希望大家都能配合，共同守護國人健康。
烏來台車為減少遊客與售票人員直接接觸機會，將提供電子購票服務，鼓勵遊客使用電子車票搭乘台車，遊客可透過電腦或手機於「森林好好玩」購票網站或是Klook、KKDAY等線上通路購買車票，只要將上網購買的電子票證存於手機，由驗票人員掃瞄QRcode即可搭乘，安全又省時。
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