快訊

平息黨主席選舉爭議 國民黨撤銷張亞中「移送考紀會」決議

領實體5倍券看這邊！一張圖看郵局流程 10/4日起開放預約

新北餐廳是否內用 侯友宜：下午公布

中央社 / 新北15日電

新北市長侯友宜今天表示，外界關心餐廳是否開放內用，體育場館是否開放議題，在兼顧經濟發展、人民安全新型態生活模式，今天COVID-19防疫會議討論後，下午將對外公布。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議與市政會議今天舉行，市長侯友宜聽取衛生局長陳潤秋的疫情報告後，提醒民眾中秋連續假期仍應謹慎防疫，市府會透過人潮儀表板公布觀光區人車潮，避免衍生群聚感染。

對於餐廳是否開放內用，侯友宜會後受訪表示，板橋某幼兒園染疫事件疫情相對穩定，但將來如何更落實防疫，需要各局處詳細討論後，今天下午會對外公布。

他說，疫情穩定往好的方向走，也要兼顧經濟發展、人民的安全新型態生活模式，在正常生活下落實防疫，大家才能平安健康、安居樂業。

受幼兒園群聚感染COVID-19影響，板橋某社區民眾集中居家隔離，侯友宜在市政會議表示，面對最早在印度發現的Delta變異株病毒入侵，除提高醫療量能防疫，也有責任照顧好清空社區的集中檢疫住戶，給予必要生活關懷。

他說，隔離人數較多，部分新北市民被送到外縣市集中檢疫所，反映環境及餐點較不適當，請區長及里長盡量與民眾溝通，協助解決問題。

社會局長張錦麗表示，由社會局副局長許秀能等多名官員前往11個集中檢疫所關懷，因安全考量無法攜帶熱食，因此，攜帶小蘋果和堅果、海苔、保久乳、米果等零嘴前往探視，送出786份物資關懷包。

她說，市府媒合台灣大哥大電信公司，提供1000組線上影音體驗序號，讓在集中檢疫所的市民可免費追劇。社工打電話到檢疫所表達市府關心，並聽取民眾心聲，記錄轉送相關單位協助解決。

侯友宜 疫情

延伸閱讀

期交所2人確診卻有人力調度 新北公布PCR結果

新北幼兒園女童爸隔離中發燒 採檢後2人雙雙確診

直播／總雨量及風力皆下修 侯友宜強調做好明天上班上課準備

北北基同步宣布停班課 侯友宜：3方昨晚達成共識

相關新聞

北捷董事長改建學員宿舍當官邸 游淑慧爆：寄生北捷

台北市長柯文哲2019年任用高中同學李文宗擔任北捷董事長，台北市議員游淑慧爆料，北捷董事長不適用租賃台北市政府首長宿舍，...

疫情趨緩 新北烏來台車睽違3個月重新開放

新北市烏來台車是大台北旅遊體驗熱門景點之一，但6月因為疫情關閉，新竹林區管理處也趁機改善軌道邊坡防護。近期疫情趨緩，林區...

柯文哲稱暫緩社宅興建 都發局澄清：仍有1萬戶施工中

有關北市社會住宅政策，市長柯文哲昨表示「如果一路蓋下去，怕會債留子孫」，公開說「先停一下」挨批。北市都發局今表示，柯是指...

新北樹林生命館首設「因公殉職」塔位 下月完工

新北市過去沒有設置軍人、警消等人員因公殉職專區，家屬只能自己找地方安葬，殯葬處8月下旬在地方民意反映下，決定在一期完工的...

新北18家責任醫院 中秋連假部分暫停門診

中秋連假將至，新北市衛生局說明，轄內18家急救責任醫院連假期間周六仍維持正常門診，周日則暫停門診、維持24小時急診；下周...

板橋某大樓數百住戶送檢疫所 8成反映沒問題

新北板橋某幼兒園影響某社區大樓清空，約有數百名民眾被送往11處集中檢疫所隔離，新北社會局副局長許秀能等人，昨帶著蘋果、零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。