新北餐廳是否內用 侯友宜：下午公布

新北市長侯友宜今天表示，外界關心餐廳是否開放內用，體育場館是否開放議題，在兼顧經濟發展、人民安全新型態生活模式，今天COVID-19防疫會議討論後，下午將對外公布。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議與市政會議今天舉行，市長侯友宜聽取衛生局長陳潤秋的疫情報告後，提醒民眾中秋連續假期仍應謹慎防疫，市府會透過人潮儀表板公布觀光區人車潮，避免衍生群聚感染。

對於餐廳是否開放內用，侯友宜會後受訪表示，板橋某幼兒園染疫事件疫情相對穩定，但將來如何更落實防疫，需要各局處詳細討論後，今天下午會對外公布。

他說，疫情穩定往好的方向走，也要兼顧經濟發展、人民的安全新型態生活模式，在正常生活下落實防疫，大家才能平安健康、安居樂業。

受幼兒園群聚感染COVID-19影響，板橋某社區民眾集中居家隔離，侯友宜在市政會議表示，面對最早在印度發現的Delta變異株病毒入侵，除提高醫療量能防疫，也有責任照顧好清空社區的集中檢疫住戶，給予必要生活關懷。

他說，隔離人數較多，部分新北市民被送到外縣市集中檢疫所，反映環境及餐點較不適當，請區長及里長盡量與民眾溝通，協助解決問題。

社會局長張錦麗表示，由社會局副局長許秀能等多名官員前往11個集中檢疫所關懷，因安全考量無法攜帶熱食，因此，攜帶小蘋果和堅果、海苔、保久乳、米果等零嘴前往探視，送出786份物資關懷包。

她說，市府媒合台灣大哥大電信公司，提供1000組線上影音體驗序號，讓在集中檢疫所的市民可免費追劇。社工打電話到檢疫所表達市府關心，並聽取民眾心聲，記錄轉送相關單位協助解決。