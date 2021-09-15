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柯文哲稱暫緩社宅興建 都發局澄清：仍有1萬戶施工中

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
柯文哲昨表示社會住宅若一路蓋下去，怕會債留子孫，還公開說「先停一下」；圖為明倫社宅。圖／聯合報系資料照
柯文哲昨表示社會住宅若一路蓋下去，怕會債留子孫，還公開說「先停一下」；圖為明倫社宅。圖／聯合報系資料照

有關北市社會住宅政策，市長柯文哲昨表示「如果一路蓋下去，怕會債留子孫」，公開說「先停一下」挨批。北市都發局今表示，柯是指過去6年推動2萬戶社宅成績有目共睹，但需要停看聽，階段性檢討並檢視過去發生的問題，把經驗細節紀錄成SOP後編叢書，傳承重要的政策經驗。

都發局表示，市府過去推動社會住宅興辦計畫，投入大量經費資源以及人力推動，除由都發局主政規劃興建外，亦投入工務局處相關單位資源代辦興建工程，除預算持續編列推動外，目前仍保持約1萬戶施工興建中，積極推動興建計畫，且近期社會住宅也已陸續進入完工高峰期，營運管理層面更是需嚴謹正視的重要問題。

都發局指出，今年度市府依照行政法人法訂定「台北市住宅及都市更新中心設置自治條例」提送議會審查，期盼藉由行政法人的成立，讓社會住宅的營運管理可以更加專業化並提升效能，希望可以獲得議會與各界的支持。

由於政府資源及人力有限，都發局說，市府在現階段思考關於社會住宅的規劃興建，除了以政府的資源力量投入之外，是否可以採推動民間興辦模式，藉由引入民間能量讓興辦的效率更佳提升，期望成為加強推動的另一股力量。

都發局重申，有關柯昨日在居住正義論壇提及的「社宅停、看、聽」，實際上是希望在社會住宅有階段性成果的時刻，通盤檢視政策推動的情形以及相關的課題，從政策層面、規劃設計到營運管理等不同面向整體檢視，希望將社會住宅如此重要且珍貴的社會資源永續經營，並非「不蓋」社會住宅。

社會住宅 北市 社宅

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