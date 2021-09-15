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柯文哲暫緩續建社宅 北市府：不是要停蓋

中央社 / 台北15日電

北市柯文哲昨天說，社會住宅再蓋下去怕債留子孫，要「停看聽」；北市府今天進一步說明，不是要停蓋，而是為了永續經營與發展，想一想哪些要補強，做滾動式修正。

台北市副市長蔡炳坤今天上午赴松山文創園區視察75歲以上長者施打第二劑疫苗狀況後接受媒體聯訪，對於柯文哲稱續蓋社宅恐債留子孫一事強調，並不是要停蓋。

蔡炳坤說，市府最近花很多時間在談社宅，其實不是只有蓋，營運成本、維護管理都是必須要考慮的，所以是在滾動式修正，而不是要停蓋。

他指出，市府已經蓋1.8萬戶社宅，蓋到一個階段了，要停下來想一想，哪些要補強，且基於永續經營與發展，最近在思考如何把保險業、銀行業等民間力量帶進來一起蓋社宅，減輕政府負擔。

蔡炳坤強調，為了不債留子孫，整個財政結構都要好好思考，市府希望永續發展與公私協力，甚至打算透過專書留下經驗，做為未來政府持續推動永續發展的參考。

社宅 北市 柯文哲

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