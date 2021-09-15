板橋某大樓數百住戶送檢疫所 8成反映沒問題

新北板橋某幼兒園影響某社區大樓清空，約有數百名民眾被送往11處集中檢疫所隔離，新北社會局副局長許秀能等人，昨帶著蘋果、零嘴到各檢疫所分送給民眾；另也關懷居隔民眾，8成反映沒有問題，2成則分別提出資訊透明、居隔設施等問題。

目前幼兒園及大樓疫情的狀況朝好的方向發展，不過受到影響而導致隔離的人數較多，有部分民眾被送到外縣市的集中檢疫所，有反應環境及餐點較不適當，新北市長侯友宜請區長及里長盡量與民眾溝通，並協助解決問題。

新北社會局長張錦麗說，連日來已兵分多路前往各檢疫所關懷慰問，由於檢疫所有安全考量，無法攜帶熱食等相關物品，昨帶著不用刀削的樂淇小蘋果和堅果、海苔、保久乳、米果等零嘴前往探視。

張錦麗表示，目前社工關懷286名民眾，8成反映沒有問題，4.5％反映日後接送的問題，3.5％反應隔離所的軟硬體問題，2.4%詢問採檢與隔離事項問題，未來都可納入檢討方向。

張錦麗舉例，像在萬里檢疫所的市民反映，因帶來的小朋友餅乾牛奶都已吃完，小孩吃不慣大人的食物，社會局從實物銀行土城分行調集米果、米餅、小泡芙、蘇打餅乾、保久乳等，並由社工科長劉文湘送往萬里所。