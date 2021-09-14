你買壺我捐款 善款捐助新北家扶中心助弱勢

國內爆發新冠肺炎本土疫情，家扶中心服務體系也受到非常大的衝擊，不少家庭生活更加辛苦。台灣知名MIT陶藝品牌「陶作坊」，舉辦「你買壺我捐款」公益活動，今天在台灣地方創生文化基金會董事長李永萍見證下，將公益善款捐贈新北市家扶中心，照顧新北地區弱勢家庭和小朋友。

新冠疫情襲台，各行各業多受衝擊。平時以打零工為生的弱勢勞工，因部分經濟活動暫停，影響工作收入。陶作坊也不例外，門市專櫃營收頓減。

陶作坊深耕新北汐止區將近40年，是汐止地區代表性的文創品牌。秉著「人飢己飢，人溺己溺」精神，陶作坊力邀陶藝名家共同參予買壺捐款活動，一來讓員工們能安心養家，蓄積更多未來創作能量，同時捐出10%活動所得，照顧新北地區弱勢家庭。

參加「你買壺我捐款」公益活動的陶藝家，包括國寶級工藝名家張繼陶、柴燒陶藝名家陳威恩等人，吸引許多愛好陶藝的陶友熱情響應，透過線上和線下直接支持選購，創造佳績。

陶作坊，由創辦人林榮國今天捐出部分活動所得，希望這筆善款發揮效用，幫助新北地區需要被關懷照顧的家庭和孩童。「你買壺我捐款」公益活動網頁：https://reurl.cc/EZzLEm