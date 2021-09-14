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北市學生9/22起接種BNT 93.8%近14萬人同意校內接種

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤表示，截至今天14日晚間6點，台北市一共有93.8%學生同意校內接種BNT，人數為13萬9555人。圖／本報資料照片
台北市副市長蔡炳坤表示，截至今天14日晚間6點，台北市一共有93.8%學生同意校內接種BNT，人數為13萬9555人。圖／本報資料照片

北市高國中生BNT疫苗9月22日起開打，台北市副市長蔡炳坤表示，截至今天14日晚間6點，台北市一共有93.8%學生同意校內接種BNT，人數為13萬9555人；至於校外接種人數1930人，比例1.3%；另外還有8所學校未回傳接種同意書，無意願及未繳回人數有7275人、比例為4.8%。

蔡炳坤表示，針對台北市學生施打BNT疫苗的統計數據，截至今天下午6點，收回符合接種學生總數有14萬8760人，尚有8校未回傳。目前同意校內接種人數有13萬9555人，台北市將於9月22日起開打。

北市 BNT 疫苗

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