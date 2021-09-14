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承諾跳票？北市暫緩蓋社宅 林穎孟：柯文哲詐騙首腦
台北市長柯文哲今天出席居住正義2.0系列論壇時表示，台北蓋完1.8萬戶社宅後要暫緩，再蓋下去會債留子孫。台北市議員林穎孟痛批，市長柯文哲的社宅承諾又跳票，「真的變成詐騙集團首腦」。
林穎孟說，今年4月，柯文哲提出的施政報告第162頁，針對居住正義與社宅規畫，仍明文寫著，後續仍朝新建五萬戶為目標，結果今天說要暫緩後續社宅興建，議員批贏，才不到半年，柯文哲說好的五萬戶目標？說好的社宅要永續興建、不因市長換人就停？但「所有承諾全部被市長柯文哲自己推翻」。
林穎孟說，她自2019年擔任議員以來，多次提出其他國家案例給柯參考，若要落實居住正義，一個城市的社宅比例應約占5%。以台北市戶數計算，5%就是5萬戶。當時柯對此目標也表認同，堅稱5萬戶會繼續蓋下去。
林穎孟說，一直以來，她也總傻傻相信柯，不會背棄2014年以來對市民、尤其年輕市民的社宅承諾。但今天的柯市長，難道想告訴所有對柯醫師社宅政策，抱著滿心期待的年輕朋友，「過去柯市長的承諾，都是詐騙？詐騙速度已快到半年不到，就毀棄承諾的程度？」
林穎孟呼籲，柯文哲不要再說台北市社宅數，已是全台之冠這種自溺之言，台北市是大城市，住宅戶基數多，以5%的5萬戶為目標，當然至今進度也必須是全台數量之冠，這只是基本的。
林穎孟說，柯文哲宣布暫緩蓋新社宅，等同是「過去的柯文哲打臉今日的柯文哲」、「原來一直都在騙，真的令人非常失望」。柯市長不斷違背承諾，已完全摧毀支持社宅的年輕朋友對市長的信任。
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