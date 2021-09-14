板橋埔前荒地活化 歐風庭園景觀燈具為夜間增添異國風

「新北美樂地專案」近來將許多荒廢國有地活化，板橋區公所表示，在與市府共同努力下，讓埔前長壽街與長壽一街間荒地活化，不但能讓民眾享受舒適環境及散步活動空間外，也方便附近學生通學，一舉數得。

板橋埔前長壽街與長壽一街間，有塊大片雜草叢生又廢棄物堆疊的荒廢國有地，通道狹小充滿泥濘，入夜又昏暗，嚴重影響附近居民生活品質。

板橋區公所指出，經與市府共同辦理「新北美樂地專案」後，為該荒廢地重新打造休憩步道、綠地空間及提供休憩座椅，綠地於今年8月底完工，期望在中秋節之前給在地民眾一個盼望多年舒適休憩空間。

板橋區公所說明，該地段可說是寸土寸金，施工單位巧妙地運用原有地貌，以土方平衡的手法呈現草坡地形，增加整體設計的自然與韻律感，更鋪設全新步道讓居民通行更加便利，另還設歐式藝術感風格的庭園景觀燈具，讓綠地在夜間有不同氛圍，也給民眾一個安全便捷的行徑空間。

區長范姜坤火表示，該地區民眾若要從三民路二段至長壽街，可經由荒廢國有地，但因有安全疑慮等，民眾常由南北兩側繞道而行，如今荒地改頭換面，民眾可安心通行。