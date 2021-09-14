快訊

現場畫面曝光！西濱快速道路7車連環撞 3人受傷送醫

現代千里眼：看美國海軍神盾雷達如何演進

板橋埔前荒地活化 歐風庭園景觀燈具為夜間增添異國風

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
埔墘段綠地美化後，為該荒廢地重新打造休憩步道、綠地空間及提供休憩座椅。圖／板橋區公所提供
埔墘段綠地美化後，為該荒廢地重新打造休憩步道、綠地空間及提供休憩座椅。圖／板橋區公所提供

新北美樂地專案」近來將許多荒廢國有地活化，板橋區公所表示，在與市府共同努力下，讓埔前長壽街與長壽一街間荒地活化，不但能讓民眾享受舒適環境及散步活動空間外，也方便附近學生通學，一舉數得。

板橋埔前長壽街與長壽一街間，有塊大片雜草叢生又廢棄物堆疊的荒廢國有地，通道狹小充滿泥濘，入夜又昏暗，嚴重影響附近居民生活品質。

板橋區公所指出，經與市府共同辦理「新北美樂地專案」後，為該荒廢地重新打造休憩步道、綠地空間及提供休憩座椅，綠地於今年8月底完工，期望在中秋節之前給在地民眾一個盼望多年舒適休憩空間。

板橋區公所說明，該地段可說是寸土寸金，施工單位巧妙地運用原有地貌，以土方平衡的手法呈現草坡地形，增加整體設計的自然與韻律感，更鋪設全新步道讓居民通行更加便利，另還設歐式藝術感風格的庭園景觀燈具，讓綠地在夜間有不同氛圍，也給民眾一個安全便捷的行徑空間。

區長范姜坤火表示，該地區民眾若要從三民路二段至長壽街，可經由荒廢國有地，但因有安全疑慮等，民眾常由南北兩側繞道而行，如今荒地改頭換面，民眾可安心通行。

范姜坤火還說，該綠地活化再造面積約1500平方公尺，植草面積約1200平方公尺，設置步道面積約300平方公尺，除提供周圍民眾舒適環境及散步活動空間外，附近光復高中及國小的學生也能藉由步道通學，一舉數得。

埔墘段綠地美化後，為該荒廢地重新打造休憩步道、綠地空間及提供休憩座椅。圖／板橋區公所提供
埔墘段綠地美化後，為該荒廢地重新打造休憩步道、綠地空間及提供休憩座椅。圖／板橋區公所提供
埔墘段綠地美化前，大片雜草叢生又廢棄物堆疊。圖／板橋區公所提供
埔墘段綠地美化前，大片雜草叢生又廢棄物堆疊。圖／板橋區公所提供

國有地 新北 中秋節

延伸閱讀

陳時中打槍擴大板橋專案施打 民代憂隱形傳播鏈難阻斷

期交所2人確診卻有人力調度 新北公布PCR結果

自主健康管理也不得實體上課 指揮中心：可以遠距

停車場工程難標 新北：統包改為設計標、工程標

相關新聞

柯文哲同學北捷董座爆涉貪 議員：遭遊說改保全招標規則

台北市議員李建昌接獲爆料，指台北市長柯文哲高中同學、台北捷運公司董事長李文宗疑涉嫌綁標，將台北捷運環狀線車站及機廠保全委...

板橋埔前荒地活化 歐風庭園景觀燈具為夜間增添異國風

「新北美樂地專案」近來將許多荒廢國有地活化，板橋區公所表示，在與市府共同努力下，讓埔前長壽街與長壽一街間荒地活化，不但能...

娛樂場所人流未恢復 新北減免娛樂稅3成延到9月底

疫情趨緩，中央、地方逐步解封部分場所，但由於娛樂場所仍有管制，人流及營業時間都在控管，營業狀況無法立即恢復至疫前狀況。新...

談居住正義 柯文哲憂「繼續蓋公宅會債留子孫」

北市地政局今日舉辦「居住正義2.0論壇」，台北市長柯文哲出席致詞時表示，實踐居住正義就要健全房市，讓資訊透明、交易安全很...

北市追加20億振興紓困 議員批虛偽紓困、台北通大外宣

北市議會明天開議，北市府追加振興、防疫紓困等預算19.9億元。北市議員陳怡君質疑，市府預算「先動支後審議」，用墊付款規避...

疫情再衝擊下的中秋 新北弱勢長者盼提早發重陽敬老金

新北疫情持續發展，嚴重衝擊經濟及生活，有弱勢長者反映，希望市府今年能提早發放重陽敬老金。新北社會局回應，今年疫情關係已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。