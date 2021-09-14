防疫兼顧口腔清潔 瑞芳獅子會贈瑞芳國中環保吸管

學校開學了，學生們開始上課，但是受疫情影響，所以學生們用餐後不能脫下口罩刷牙，所以瑞芳獅子會今(14)日就捐贈瑞芳國中環保小麥吸管，要讓學校的老師和學生可以藉以進行用餐後的簡單口腔清潔。

9月剛開學，學生們都開始返回學校上課，校園的防疫工作就顯得很重要了，瑞芳獅子會今天就在全體獅兄、獅姐善心義舉下，到瑞芳國中捐贈防疫物資，此次捐贈的是可漱口的環保小麥吸管共480組，要送給瑞芳國中的全體老師和學生們。

因為目前口罩是不可脫下的，所以學生們在學校用完餐後，基於防疫考量，學生並不能脫下口罩去刷牙，所以瑞芳獅子會就捐贈了環保吸管，要讓學校的老師和學生可以藉以進行用餐後的口腔清潔。

瑞芳獅子會會長簡登輝表示，今天很高興到瑞芳國中進行防疫物資的捐贈，也感謝校長提供學生不能刷牙方面需求的資訊，捐贈了環保吸管，利用喝水的沖水能力清潔口腔，也很感謝全體獅兄、獅姐和理監事同意此次物資捐贈，希望讓學生在防疫期間都非常安全。

瑞芳國中校長王綠琳表示，非常感謝瑞芳獅子會捐贈環保吸管，在疫情期間學生不能刷牙時可用於清潔口腔，而且環保吸管也可以讓學生們買飲料時不再浪費資源，一起愛護地球。

瑞芳獅子會熱心公益，對社會服務不宜餘力，凡是各單位或是學校有需要，均會盡力支持，這次捐贈防疫物資給予瑞芳國中，讓全校師生可兼顧防疫與口腔清潔，而且環保材質的吸管，不破壞環境，也可將環境教育從日常生活中傳達給學生。