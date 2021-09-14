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自來水汰換舊管 金山六股里換石墨鑄鐵管
金山區六股里1鄰進行自來水管線汰換，預計將會先從1鄰的1鄰的1號開始到2鄰的26號，全長大約三百公尺，而舊有的塑膠管線將全部換新，改用壽命較長且材質穩定性高的石墨鑄鐵管來取代，讓漏水的狀況大改善，也給民眾更好的用水品質。
六股里長鐘鼎平說，目前正在施工汰換自來水管線，可以見到施工廠商施工相當仔細符合規範，道路挖開深度超過一米，還要灌漿來保護，而這一次的管線汰換距離上次已經有三、四十年，透過換新管線讓里民用水品質更好，也不需要擔心舊管線破管漏水問題。
近來工程進度來到六股里1鄰，預計這一次的管線汰換會先從1鄰的1號開始到2鄰的26號，全長大約三百公尺，而其他鄰的自來水管線將會分段、逐步的慢慢汰換，期盼在自來水公司的預算經費許可下，六股里全里的舊有管線都可以汰換掉，讓民眾喝水、用水安心無虞。
據現場工程廠商表示，這次的自來水管線汰換，將舊有的塑膠管線全部換新，也由於塑膠管線用久會脆化導致漏水，因此改用壽命較長且材質穩定性高的石墨鑄鐵管來取代，讓漏水的狀況大改善，也給民眾更好的用水品質。
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