萬里區DIY創意彩繪拖鞋 長輩讚舒適很好穿

金山區公所為長輩辦理趣味的DIY彩繪氣墊拖鞋活動，今年第二屆活動，擴大邀請萬里區一起舉辦，第二場的活動來到萬里公所，長輩們紛紛發揮自己的創意畫自己的拖鞋，還有長輩迫不及待試穿看看，也大讚能夠跑馬拉松的拖鞋真舒適好穿。

萬里區長粘雪琴說，金山的廖區長從去年開始就辦理彩繪Ｙ拖的活動，讓萬金石馬拉松不只是年輕人的活動，長輩們也可以透過氣墊拖鞋的彩繪認識馬拉松，甚至是穿上氣墊拖鞋適度的外出運動，今年第二年的活動，很開心可以一起來響應，讓萬里的長輩也感受一下，可以跑馬拉松的氣墊拖鞋的舒適性。

疫情稍稍趨緩，好不容易可以辦理長輩的課程活動，區公所也在遵守防疫指引的前提下，讓長輩們完成彩繪拖鞋，此外氣墊拖鞋集團總經理也來到現場關懷長輩，希望透過與公所及民間團體合作的公益活動，能夠年年辦下去，讓老人家都有舒適的鞋可以行走。

長輩試穿起氣墊拖鞋，直說感受真的跟一般的拖鞋不同，而區公所也相當感謝今年的贊助單位財團法人新北市金山慈音寺，讓活動能夠順利舉辦並且有更多的長輩能夠體驗氣墊拖鞋的舒適性，期待在活動之後，長輩們都可以穿上專屬於自己的彩繪拖鞋，並且走出自己的美好人生。