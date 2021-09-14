菁桐老街人數大減 志工進行綠美化盼能吸客

新北市平溪區菁桐老街受疫情影響，遊客人數大減，菁桐坑文化觀光發展協會志工們就利用這段時間進行老街綠美化，讓車站周圍更開闊也多了許多休憩空間，環境更舒適，也加深志工間的向心力，要在疫情過後，遊客前來能有更舒適的環境。

原名菁桐坑的菁桐老街位於菁桐火車站周遭，是典型由礦坑與鐵道所形成的聚落，在礦業沒落後發展地方特色，逐漸形成商圈，帶動地方觀光產業。

菁桐坑文化觀光發展協會向菁桐火車站認養車站周遭的用地，再向新北市政府的環保局申請經費進行綠美化，用經費購買各項需要的材料，再由協會的志工們，大家一起規劃執行，也凝聚了向心力，完成後讓車站周圍更開闊也多了許多休憩空間，讓遊客有更棒的老街體驗。

菁桐坑文化觀光發展協會理事長李溫泉表示，這次的綠美化要感謝2個單位，一個是菁桐車站同意認養土地，協會才能實施綠美化，第二個是通過了市政府環保局的綠美化的計畫，才有經費能執行，也感謝志工大家一起出來做，展現地方商圈向心力的凝聚，也為了迎接疫情過後，做出了一些友善設施。

五倍券即將推出，菁桐老街結合平溪百年支線通車，即將推出集點蓋章的活動，只要遊客到任一店家消費，不限金額就可蓋章，走遠一點的店家只要消費更可蓋2個章，集滿5個不同的章就可兌換一個限量的菁桐限定百年紀念包包，還可以拿到一張抽獎卷，有機會抽中最新I-Phone，民眾可要把握機會，前往菁桐老街來趟幸運之旅。