娛樂場所人流未恢復 新北減免娛樂稅3成延到9月底

疫情趨緩，中央、地方逐步解封部分場所，但由於娛樂場所仍有管制，人流及營業時間都在控管，營業狀況無法立即恢復至疫前狀況。新北市稅捐處決定將原本5至8月調減娛樂稅查定稅額30%的政策再延一個月至9月底，期盼提供業者喘息空間。

疫情5月爆發，許多店家暫停營業，損失不小，新北市政府祭出稅率優惠，主動將調減查定稅額30％，期間為5至8月，減輕業者負擔。

最近疫情終於趨緩，各項場所也都逐步開放，不過仍持續有零星個案發生，政府仍要求業者落實營業場所清消等防疫作業、控管人數及營業時間，店家營業狀況也沒辦法立即恢復疫情前水準。新北市稅捐處決定主動將調減查定稅額30％的政策再延續1個月至9月30日。

新北市某釣蝦業者表示，雖然現在可以營業，但營運狀況真的無法跟疫前相比，只能撐一天算一天，希望疫情能夠慢慢趨於穩定，讓客人早日回流，也很感謝市府有注意到他們，希望這樣的政策能持續到營運狀況完全恢復時。

稅捐處指出，娛樂稅是針對娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額課徵，自動報繳娛樂稅業者應按實際營業收入自動報繳；查定課徵業者的娛樂稅則由稅捐處核定，為協助受疫情影響的業者減輕租稅負擔，市府會主動延長調減其娛樂稅查定稅時間，業者無須提出申請。